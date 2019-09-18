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Премьер-министр сегодня расскажет в ЖК о ситуации на границе

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша на сегодняшнем пленарном заседании Жогорку Кенеша обсудят вопрос ситуации на приграничной территории с Таджикистаном. Решение принято большинством голосов депутатов.

На заседании парламента объявили, что сегодня ночью из Баткенской области вернулся премьер-министр и вице-премьер-министр КР. После обеда они предоставят депутатам информацию о ситуации на границе и об итогах переговоров с таджикской стороной.

Напомним, между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. В результате обстрела таджикских войск из гранатамета погиб один военнослужащий, еще 13 человек, в том числе гражданские получили различные травмы. Таджикская сторона также понесла потери - убиты трое военнослужащих. МИДы республик обменялись нотами протеста.

Накануне, премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры на границе.


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URL: https://www.vb.kg/381637
Теги:
правительство, приграничные конфликты, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев
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