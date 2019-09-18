Пятерым раненым на кыргызско-таджикской границе проведут операцию в Бишкеке

На 18 сентября в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии находятся 10 пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской госгранице. Из них 3-е в отделении реанимации, 7 человек в общих палатах, у всех состояние стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Отмечается, что сегодня 5-ти пострадавшим будут проведены плановые операции.

В Лейлекской территориальной больнице находятся 3-е пострадавших. У 2-х состояние стабильно-тяжелое, один - в крайне тяжелом состоянии, в коме.

- Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, лекарствами и изделиями медицинского назначения обеспечиваются в полной мере. Они находятся под постоянным наблюдением врачей, - говорят в ведомстве.

Напомним, в результате перестрелке на кыргызско-таджикском участке госграницы ранения получили 14 человек, в том числе 12-летний ребенок. Один военнослужащий погиб на месте.