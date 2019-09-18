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19 сентября в некоторых районах Бишкека не будет воды

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- Оксана Гут
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Внимание! 19 сентября в некоторых районах Бишкека не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

19 сентября с 9.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги.

В том числе воды не будет в жилмассивах Алтын-Ордо и Кара-Жыгач, Кыргызско-Турецком университете "Ата-Тюрк", ОАО "Реемстма", лицее №18, кондоминиуме "Сулуутор", ОсОО "Алтын-Ажыдаар", ОсОО "САБ №1", БУПП-3, компании "СЭМ", ОсОО "Ыссык Нан", АО "Ак-Жолтой", АО "Аман-Жол", ПТУ №93, АО "Кыргызэнергоремонт", Торговом центре "Аю Гранд Комфорт", институте Физиологии, Автосборочном заводе, Республиканском ГАИ, ОАО "Антибиотики", АО "Торты от Зины", Городском катке, Молочном цехе по ул. Исакеева, ОсОО "Мабелла", Центре обслуживания населения №2 Государственной регистрационной службы (ЦОН №2 ГРС).

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

По всем вопросам можно обращаться круглосуточно в Центральную диспетчерскую службу ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефону: 0312 560320 или писать по WhatsApp-каналу на номер: 0770838458.


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URL: https://www.vb.kg/381639
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
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