Таможенники пресекли ввоз контрабандных сухофруктов на 900 тысяч сомов

Сотрудники Таможенной службы в Оше пресекли ввоз в Кыргызстан контрабандных сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным ведомства, сотрудниками Оперативной таможни ГТС при ПКР в городе Ош было остановлено транспортное средство марки "МАН 12232" под управлением гр. Кыргызской Республики "Т.Н.С.".

"При осмотре грузового отсека указанного транспортного средства был обнаружен товар – "сухофрукты": изюм – 2640 кг, абрикос сушеный – 490 кг, компотная смесь – 3840 кг, ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо документы на товар. Стоимость товара составила 909 400 сом. Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности", - говорится в сообщении Таможенной службы.