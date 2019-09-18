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Таможенники пресекли ввоз контрабандных сухофруктов на 900 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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Сотрудники Таможенной службы в Оше пресекли ввоз в Кыргызстан контрабандных сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным ведомства, сотрудниками Оперативной таможни ГТС при ПКР в городе Ош было остановлено транспортное средство марки "МАН 12232" под управлением гр. Кыргызской Республики "Т.Н.С.".

"При осмотре грузового отсека указанного транспортного средства был обнаружен товар – "сухофрукты": изюм – 2640 кг, абрикос сушеный – 490 кг, компотная смесь – 3840 кг, ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо документы на товар. Стоимость товара составила 909 400 сом. Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности", - говорится в сообщении Таможенной службы.


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URL: https://www.vb.kg/381640
Теги:
граница, задержание, контрабанда, Ош, Кыргызстан, таможня, ГТС
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