Депутат предложил не наказывать за хранение и употребление наркотиков

Депутат Дастан Бекешев предложил декриминализировать преступления, связанные с хранением, употреблением и приобретением наркотических средств. Свою инициативу он озвучил на заседание Жогорку Кенеша, где заслушивают ежегодный отчет Омбудсмена.

Дискуссия о преступлениях, связанных с наркотиками возникла после рассказа омбудсмена Токона Мамытова о проблемах пациентов, которые не могут получить наркотические вещества, необходимые им по медицинским показаниям для облегчения сильных болей. Из-за этого сотни людей умирают в мучениях.

- Ежегодно пациентам по всему Кыргызстану нужно 16 килограммов лекарств с содержанием наркотических веществ, фактически же выдают лишь 1 килограмм 700 граммов. Проблема в том, что у нас очень сложная и длительная процедура получения этих лекарств. В основном все упирается в волокиту. Мы выступаем за упрощение системы выдачи лекарств тяжелобольным людям,- говорит Токон Мамытов.

Депутат Дастан Бекешев считает, что предлагаемые меры скорее всего не дадут ожидаемого результата и проблема останется.

Я предлагаю вам изучить вопрос декриминализации преступлений связанных с хранением, употреблением и приобретением для личных целей наркотических веществ, - сказал Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что торговля и любое распространение наркотиков по-прежнему должны оставаться уголовно наказуемыми деяниями.