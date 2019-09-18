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Депутат предложил не наказывать за хранение и употребление наркотиков

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- Екатерина Улитина
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Депутат Дастан Бекешев предложил декриминализировать преступления, связанные с хранением, употреблением и приобретением наркотических средств. Свою инициативу он озвучил на заседание Жогорку Кенеша, где заслушивают ежегодный отчет Омбудсмена.

Дискуссия о преступлениях, связанных с наркотиками возникла после рассказа омбудсмена Токона Мамытова о проблемах пациентов, которые не могут получить наркотические вещества, необходимые им по медицинским показаниям для облегчения сильных болей. Из-за этого сотни людей умирают в мучениях.

- Ежегодно пациентам по всему Кыргызстану нужно 16 килограммов лекарств с содержанием наркотических веществ, фактически же выдают лишь 1 килограмм 700 граммов. Проблема в том, что у нас очень сложная и длительная процедура получения этих лекарств. В основном все упирается в волокиту. Мы выступаем за упрощение системы выдачи лекарств тяжелобольным людям,- говорит Токон Мамытов.

Депутат Дастан Бекешев считает, что предлагаемые меры скорее всего не дадут ожидаемого результата и проблема останется.

Я предлагаю вам изучить вопрос декриминализации преступлений связанных с хранением, употреблением и приобретением для личных целей наркотических веществ, - сказал Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что торговля и любое распространение наркотиков по-прежнему должны оставаться уголовно наказуемыми деяниями.


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URL: https://www.vb.kg/381648
Теги:
Дастан Бекешев, Токон Мамытов, наркотики, омбудсмен, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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