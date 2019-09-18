В ОДКБ укрепятся связи между предприятиями оборонно-промышленных комплексов

Задачи укрепления совместного оборонного потенциала рассмотрены, в числе других, в ходе состоявшегося 16 сентября в Москве заседания Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Оно прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя Кыргызской Республики в ОДКБ Амана Мамбетсеитова (КР сейчас председательствует в ОДКБ), с участием исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Как сообщили в пресс-службе этой организации, на заседании согласовано Заявление министров иностранных дел государств ОДКБ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. И принято решение внести данный документ на рассмотрение глав внешнеполитических ведомств этих стран, рабочая встреча которых запланирована на 27 сентября в Нью-Йорке, на полях открывшейся 17 сентября 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Постоянный Совет также согласовал проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ об исполнении Бюджета организации за 2018 год и о базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов (ОПК) государств-партнеров. Проекты обоих документов теперь будут предложены вниманию уставных органов ОДКБ.

Развитие сотрудничества в области ОПК предусматривает и проект Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках ОДКБ продукции военного назначения. Данный проект был одобрен на прошедшем на днях заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ.

"Принят комплекс решений по вопросам взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ. В частности, регламентированы порядок рассмотрения обращений участников договоров (контрактов) по предполагаемому нарушению прав на результаты такой деятельности, а также организация информационного взаимодействия между национальными частями Координационного совета при МКВЭС по вопросам взаимной охраны прав на ее результаты, полученные и используемые в ходе этого сотрудничества. Внесены также изменения в некоторые действующие документы в данной сфере", - проинформировали в пресс-службе ОДКБ.

В Кыргызстане к числу предприятий, участвующих в таком сотрудничестве, отностся, в том числе, ТНК "Дастан", Бишкекский машиностроительный завод, Бишкекский штамповочный завод, завод "Айнур" по производству высокочастотных соединителей, завод "Нур" в Джалал–Абадской области, предприятие "Улан".

Постоянный Совет ОДКБ - орган, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых в период между сессиями Совета коллективной безопасности. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей этих стран.