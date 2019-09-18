Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ОДКБ укрепятся связи между предприятиями оборонно-промышленных комплексов

212  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задачи укрепления совместного оборонного потенциала рассмотрены, в числе других, в ходе состоявшегося 16 сентября в Москве заседания Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Оно прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя Кыргызской Республики в ОДКБ Амана Мамбетсеитова (КР сейчас председательствует в ОДКБ), с участием исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Как сообщили в пресс-службе этой организации, на заседании согласовано Заявление министров иностранных дел государств ОДКБ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. И принято решение внести данный документ на рассмотрение глав внешнеполитических ведомств этих стран, рабочая встреча которых запланирована на 27 сентября в Нью-Йорке, на полях открывшейся 17 сентября 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Постоянный Совет также согласовал проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ об исполнении Бюджета организации за 2018 год и о базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов (ОПК) государств-партнеров. Проекты обоих документов теперь будут предложены вниманию уставных органов ОДКБ.

Развитие сотрудничества в области ОПК предусматривает и проект Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках ОДКБ продукции военного назначения. Данный проект был одобрен на прошедшем на днях заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ.

"Принят комплекс решений по вопросам взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ. В частности, регламентированы порядок рассмотрения обращений участников договоров (контрактов) по предполагаемому нарушению прав на результаты такой деятельности, а также организация информационного взаимодействия между национальными частями Координационного совета при МКВЭС по вопросам взаимной охраны прав на ее результаты, полученные и используемые в ходе этого сотрудничества. Внесены также изменения в некоторые действующие документы в данной сфере", - проинформировали в пресс-службе ОДКБ.

В Кыргызстане к числу предприятий, участвующих в таком сотрудничестве, отностся, в том числе, ТНК "Дастан", Бишкекский машиностроительный завод, Бишкекский штамповочный завод, завод "Айнур" по производству высокочастотных соединителей, завод "Нур" в Джалал–Абадской области, предприятие "Улан".

Постоянный Совет ОДКБ - орган, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых в период между сессиями Совета коллективной безопасности. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей этих стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381656
Теги:
оборона, промышленность, Россия, СНГ, сотрудничество, Кыргызстан, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  