Кыргызстан снесет вышку на границе. Итоги переговоров премьеров КР и РТ

Кыргызстан и Таджикистан пришли к компромиссу по ситуации на границе. Об этом сообщают таджикские СМИ.

По их данным, премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана Мухаммедкалый Абылгазиев и Кохир Расулзода сегодня продолжили переговоры по вопросам урегулировании ситуации на приграничных территориях. Главы правительств встретились в махалле Бахор, граничащей с селом Максат в Баткенской области.

По предварительным данным, участники переговоров договорились "что кыргызская сторона снесет наблюдательную вышку, а сторона Таджикистана не будет строить таковую. Также стороны уберут дополнительные силы и технику, стянутые на границе", сообщают СМИ.

Отметим, первый этап переговоров на уровне премьер-министров прошел накануне, 17 сентября, на пропускном пункте "Кызыл-Бел" кыргызско-таджикской государственной границы.

Напомним, ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась после того, как Таджикистан начал строительные работы на приграничной территории. Конфликт перерос в вооруженное столкновение пограничных войск двух республик. В результате перестрелки погиб один военнослужащий Кыргызстана и трое военных Таджикистана.