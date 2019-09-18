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Келдибеков: Мы знаем как Атамбаев строил взаимоотношения с соседями (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Приграничные вопросы, особенно с Узбекистаном и Таджикистаном безотлагательно надо было решать ежегодно. По крайней мере, последние 10-15 лет надо было этому посвятить. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-спикер ЖК КР Ахматбек Келдибеков.

По его словам, на сегодняшний день это должно стать один из приоритетных вопросов в стране.

- Дело в том, что даже история доказывает, что если приграничный вопрос не решить, то рано или поздно он приведет к конфликту. Нас пока бог спасает. Поэтому это крайне наболевший вопрос, - отметил он.

Политик считает, что искать виноватых также нет смысла.

- Виноваты мы все. Я в свое время был депутатом, министром и мы всегда знали, что приграничные вопросы надо решать. Здесь нужно именно политическое решение. То есть главы государств должны встретиться, все обговорить и решить этот вопрос. Особенность заключается в том, что там есть анклавы. Поэтому нужно пойти на взаимный обмен. Когда существуют анклавы, то всегда будут проблемы. В этом отношении даже Европа не является исключением. Конфликт на границе как раковая опухоль давно назревал и в конце концов проявил себя. Поэтому и сейчас не стоит этот вопрос откладывать, и для правительства он должен стать одним из главных и приоритетных, - сказал Келдибеков.

Не согласился экс-спикер с мнением, что таджикским пограничникам сверху дали команду стрелять.

- Дана была команда сверху – расследование покажет. Хотя я не думаю, что это так, тем более, Таджикистан пережил гражданскую войну, - ответил он.

Также Келдибеков прокомментировал мнение сторонников бывшего президента, что Алмазбек Атамбаев в отличие от нынешнего главы государства успешно решал приграничные вопросы.

- Если бы Атамбаев успешно решал эти вопросы, то такого конфликта не было бы. Мы прекрасно знаем, как он строил взаимоотношения с Казахстаном и Узбекистаном. Поэтому здесь не надо амбиции показывать, а надо сесть за стол переговоров и при этом учитывать интересы Кыргызстана, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/381659
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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