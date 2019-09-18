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Президент АФК выразил готовность в содействии развития футбола в КР

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 сентября, встретился с президентом Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Салман бин Ибрагим Аль Халифом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по развитию футбола и его дальнейшей популяризации в стране.

Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил позитивную деятельность и реформы АФК, направленные на развитие футбола на всем Азиатском континенте. Выразил благодарность за поддержку кыргызского футбола, результаты чего наглядно видны сегодня.

Глава государства подчеркнул, что футбол в Кыргызстане является одним из самых популярных массовых видов спорта, молодые люди играют в него во всех городах и селах страны.

Президент отметил, что в рамках государственной политики регионального развития в областях и районных центрах строятся школы со спортивными залами, новые спортивные площадки. Вместе с этим добавил, что футбольная и спортивная инфраструктура в городе Бишкек устарела и рассказал о планах по строительству нового стадиона для профессионального занятия футболом в столице.

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль Халифа выразил благодарность кыргызской стороне за поддержку футбола и плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что ведется тесная работа с Федерацией футбола Кыргызстана и рассказал о совместных планах сотрудничества.

Салман бин Ибрагим Аль Халифа также выразил готовность к оказанию дальнейшего содействия инициатив отечественной Федерации футбола и реализации проектов, направленных на развитие футбола в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/381661
Теги:
инвестиции, президент, спорт, строительство, футбол, сотрудничество, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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