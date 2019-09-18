Пробки в Бишкеке. Когда откроют улицу Токтогула?

В мэрии Бишкека VB.KG назвали новую дату открытия улицы Токтогула. Ожидается, что для автомобилей проезд откроется уже в эту пятницу, 20 сентября.

Напомним, улица Токтогула с лета закрыта для проведения работ на теплосетях. Планировалось, что работы закончатся к 25 августа, однако подрядчик не успел завершить в срок. Следующую дату окончания работ назначили на 10 сентября, но и она сорвалась.

В мэрии Бишкека тогда сообщили, что работы проводит не муниципалитет, а ОАО "Бишкектеплосеть". Там тоже поспешили снять с себя ответственность.

"ОАО "Бишкектеплосеть" разъясняет, что работы по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Токтогула от улицы Турусбекова и до улицы Уметалиева проводятся строительной компанией "Юнис Курулуш" в рамках ранее выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям", - говорилось в сообщении компании.

В ОАО "Бишкектеплосеть" VB.KG рассказали, что "Юнис Курулуш" является генеральным подрядчиком, который взял на себя обязательства подключить семь новых зданий на Токтогула к системе отопления. Все необходимые документы, согласования и разрешения они получили и приступили к работе. Правда выполнить ее в срок компания не успела.

Отметим, руководителем ОсОО "Юнис-Курулуш" является Нияз Ирсалиев, сын экс-депутата ЖК от партии СДПК, преуспевающего бизнесмена Рахата Ирсалиева.

Пока частники не спеша доделывают ремонт в центре Бишкека, страдают простые горожане. Водители и пассажиры общественного транспорта жалуются, что из-за одновременного перекрытия улиц Токтогула и Московской (там мэрия начала менять асфальт) образуются транспортные заторы.