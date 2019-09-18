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Антимонополисты КР укрепят партнерство с коллегами по СНГ

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- Евгений Денисенко
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Юбилейное, 50-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) и заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств СНГ прошли 17 сентября в Москве. Они состоялись в рамках 6-й Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, с участием руководителей антимонопольных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.

Кыргызстан на заседаниях представляла делегация во главе с директором Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР Шухратом Сабировым. В своем выступлении он рассказал об опыте работы возглавляемого им ведомства и о перспективах совершенствования конкурентной политики в республике.

Члены МСАП обменялись информацией о наиболее заметных событиях в антимонопольной политике, произошедших в своих странах. И проанализировали состояние конкуренции на товарных рынках медицинских изделий, трансграничной электронной торговли и рынка пассажирских автоперевозок, в ряде других сфер. Также обсудили темы и материалы, предлагаемые к разработке и возможному внесению на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, утвердили повестку проведения следующего заседания МСАП.

- Практическое взаимодействие с антимонопольными органами зарубежных стран - важный инструмент в экстерриториальном правоприменении. Заключение соглашений нового уровня, закрепляющих инструменты, позволяют эффективно взаимодействовать с ними при правоприменении, - подчеркнул заместитель руководителя Антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин.

В рамках заседаний состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области конкуренции между Государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики и Советом по конкуренции Республики Молдова.


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URL: https://www.vb.kg/381665
Теги:
Госантимонополия, Россия, СНГ, Москва, Кыргызстан
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