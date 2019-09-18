В Бишкеке начали носить незаконно построенные заборы (фото)

Забор дома №58 по улицы Кара-Кульской снесли сегодня сотрудники управления землепользования и строительства и МП "Тазалык". Это тот самый особняк, в который упирается улица Токтоналиева за мостом через реку Ала-Арча. По документам владельцам принадлежит 5,5 сотки земли. Фактически огороженными оказались 8,5 соток, три из которых – муниципальная территория. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, забор, выходящий за границы красной линии, тормозил строительство улицы Токтоналиева в северном направлении.

"По 1 фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" улицу Кара-Кульскую – логическое продолжение улицы Токтоналиева – планировали расширить до 15 метров на всем ее протяжении до улицы Кулатова. При этом предусмотрели прокладку арыков и тротуары по обе части улицы.

Еще восемь заборов на Кара-Кульской заходят на муниципальную территорию на расстояние от метра до четырех. Судебные разбирательства с их хозяевами идут не первый год. По трем из этих заборов уже принято судебное решение о сносе, их в ближайшее время демонтируют. Еще пять ожидают своей очереди, судебное разбирательство по ним еще в процессе", - говорится в сообщении столичной мэрии.