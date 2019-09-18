Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке начали носить незаконно построенные заборы (фото)

237  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Забор дома №58 по улицы Кара-Кульской снесли сегодня сотрудники управления землепользования и строительства и МП "Тазалык". Это тот самый особняк, в который упирается улица Токтоналиева за мостом через реку Ала-Арча. По документам владельцам принадлежит 5,5 сотки земли. Фактически огороженными оказались 8,5 соток, три из которых – муниципальная территория. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, забор, выходящий за границы красной линии, тормозил строительство улицы Токтоналиева в северном направлении.

"По 1 фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" улицу Кара-Кульскую – логическое продолжение улицы Токтоналиева – планировали расширить до 15 метров на всем ее протяжении до улицы Кулатова. При этом предусмотрели прокладку арыков и тротуары по обе части улицы.

Еще восемь заборов на Кара-Кульской заходят на муниципальную территорию на расстояние от метра до четырех. Судебные разбирательства с их хозяевами идут не первый год. По трем из этих заборов уже принято судебное решение о сносе, их в ближайшее время демонтируют. Еще пять ожидают своей очереди, судебное разбирательство по ним еще в процессе", - говорится в сообщении столичной мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381666
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  