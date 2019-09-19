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Акын Женишбек Жумакадыр решил стать президентом?

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- ВБ
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В чем сходство между хищниками и коррупционерами? В том, что и те, и другие попадают иногда в клетки - либо в зоопарке, либо в судебном зале. В чем же тогда различие? Тоже элементарно - первые встречаются в фауне, вторые в сауне. У первых натуральная природа в пространстве, у вторых натуральное хозяйство в государстве. А в чем проблема? Она в системе государственной власти.

Исходя из этого, у каждого главы государства есть выбор, как у богатыря из русской сказки. Слева хищник, справа коррупционер, а впереди критик власти. К хищнику никто не пойдет, дураков нет. Остается два пути - либо к коррупционерам, либо к критикам. Первый путь даст блага для его семьи, второй даст блага для его страны. Выбирай.

Критик государственной власти не враг государства, а помощник. Это чистильщик конюшен или сторожевой пес демократии, если хотите образно. При втором президенте именно так меня назвал тогдашний генпрокурор - "сторожевым псом".

Ответил ему, что гораздо лучше быть сторожевым псом, чем придворной собакой. Раскладка здесь простая - критик есть враг коррупции. Если в ее ряды втиснулся президент страны, то он (критик) есть враг президента. Это очевидно, как мораль басни. Мораль та шла от народа.

Среди кыргызского народа всегда были критики, в их число входили и акыны–импровизаторы - это те, кто сочиняет сходу, без записей и черновиков. Сразу в лицо правителю. Сила этих акынов - в их сатире. Начиналось это еще задолго до советской власти. И продолжается сегодня.

Один из таких - Женишбек Жумакадыр. Он как–то пришел ко мне и сказал, что хочет писать кандидатскую диссертацию под моим руководством. Я удивился, зачем так, но составили план, на котором и завершили науку. И правильно, талантам она ни к чему.

Если у него дар божий сочинять свои слова, то зачем описывать слова других.

Вот его слова, называются "Обращение к избирателю", было опубликовано в одной из кыргызских газет. Я перевел это на русский. Вот, слушайте.

"На фоне других я не хуже, Так иногда полагаю. Сила есть, умом не уже, Моложе я Путина, стройнее Трампа, Быстрей Нурсултана шагаю. Правду я весь день говорю, Ложь, как лужу, обхожу. Деньги для ЦИКа в залог возьму, Две трети всех голосов получу. Кредиты раздам под ноль процентов, Не бывало такого прецедента.

Сделаю эту страну большой, И даже назад Каркыру верну, Нарын затмит Дубай собой, Перевал Тоо–Ашуу с пути снесу, Чтоб из Оша в Бишкек по прямой. Золотом в слитках асфальт застелю, Остатки Кумтора в ломбард положу, И это только кусочек от "тоя", Потом увидите все остальное.

Пенсии тысяч до ста подниму, Когда президентом я к вам приду. Всякий кыргыз хочет стать президентом–"ажо", им стать стремится каждый второй, Я тоже - жена согласна со мной. Зачем без дела слоняться опять, Готовьтесь вы мне голоса отдать" - призывает Женишбек Жумакадыр.

Такая вот ирония от нашего акына, она идет от нашей жизни. До встречи с ним на выборах. Шучу. Акыны у нас не баллотируются в президенты. Я так думаю. А, может, я ошибаюсь. Доживем до понедельника

Автор: Кубан Мамбеталиев, профессор, доктор филологических наук


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URL: https://www.vb.kg/381670
Теги:
выборы, президент, поэт, Кыргызстан
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