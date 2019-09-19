Минтранс: Отремонтировать после селя дорогу в селе Тосор должен айыл окмоту

Министерство транспорта и дорог КР отреагировало на статью VB.KG от 14 сентября под заголовком "В селе Тосор сель полностью разрушил дорогу. Власти бездействуют".

В пресс-службе ведомства подтвердили, что в селе Тосор в Джети-Огузском районе 9 августа текущего года из-за поднятия уровня воды в озере Корумду образовались селевые потоки и смыли участок на 10 км дороги Тосор-Арчалы.

- В связи с создавшейся чрезвычайной ситуацией была создана в районе специальная комиссия. По итогу ее члены составили акт, на основании которого со стороны ДЭУ №33 Минтрансдора КР были проведены очистительно-ремонтные работы на 10 км дороги Тосор-Арчалы, - сообщают в МТиД КР.

Работы по устранению последствий ЧС, по данным пресс-службы, были завершены 12 сентября.

При этом в ведомстве отмечают, что вышеупомянутая дорога, пострадавшая в результате селя, не стоит на балансе Министерства транспорта и дорог КР. Поэтому дальнейшее приведение ее в порядок в компетенции айыл окмоту.