Карамушкина: Печать и документы СДПК вы не найдете, они не в стране

Лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов в интервью 24.kg заявил, что "тяжбы по отчуждению партийной печати и учредительных документов у сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева он выиграл". То есть в ближайшее время он может стать полноправным председателем единственной СДПК. Однако, вопрос в том, что ни печатей, ни учредительных документов партии при обыске здания "Медиа Форума", где располагался ее штаб, найти не удалось.

В ответ на это заявление, депутат от фракции СДПК, ярая сторонница Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина написала на своей странице в Facebook гневный пост.

- Нет, вот какой подлец этот С... Абдрахманов! Просто время подхалимов и предателей в стране точно пришло! Рейдерский захват партии Асылбеком Жээнбековым и Абдрахмановым С. продолжается. Так вот почему военная прокуратура, без участия наших настоящих партийцев, без юриста, пресс-секретаря Кундуз Жолдубаевой, взяли и нагло, без описи вывезли всю партийную документацию - нагло, цинично, наплевав на все нормативные процедуры! Печать хотели и документы таким образом присвоить. Подлецы! – возмутилась парламентарий (стилистика автора сохранена).

Карамушкина отметила, что на самом деле "им и партия-то эта не нужна будет", да и "ни один нормальный, адекватный гражданин не пойдёт голосовать" за Абдрахманова- Жээнбекова". СДПК хотят выкинуть "на свалку истории", пишет нардеп.

- …Вот как земля носит таких? А печать и правоустанавливающие документы вы не найдёте, они не в стране...пока, так что регистрируйте новую партию, привыкли на всё готовенькое присесть! – заключила Ирина Карамушкина.