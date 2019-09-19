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Карамушкина: Печать и документы СДПК вы не найдете, они не в стране

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- Оксана Гут
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Лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов в интервью 24.kg заявил, что "тяжбы по отчуждению партийной печати и учредительных документов у сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева он выиграл". То есть в ближайшее время он может стать полноправным председателем единственной СДПК. Однако, вопрос в том, что ни печатей, ни учредительных документов партии при обыске здания "Медиа Форума", где располагался ее штаб, найти не удалось.

В ответ на это заявление, депутат от фракции СДПК, ярая сторонница Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина написала на своей странице в Facebook гневный пост.

- Нет, вот какой подлец этот С... Абдрахманов! Просто время подхалимов и предателей в стране точно пришло! Рейдерский захват партии Асылбеком Жээнбековым и Абдрахмановым С. продолжается. Так вот почему военная прокуратура, без участия наших настоящих партийцев, без юриста, пресс-секретаря Кундуз Жолдубаевой, взяли и нагло, без описи вывезли всю партийную документацию - нагло, цинично, наплевав на все нормативные процедуры! Печать хотели и документы таким образом присвоить. Подлецы! – возмутилась парламентарий (стилистика автора сохранена).

Карамушкина отметила, что на самом деле "им и партия-то эта не нужна будет", да и "ни один нормальный, адекватный гражданин не пойдёт голосовать" за Абдрахманова- Жээнбекова". СДПК хотят выкинуть "на свалку истории", пишет нардеп.

- …Вот как земля носит таких? А печать и правоустанавливающие документы вы не найдёте, они не в стране...пока, так что регистрируйте новую партию, привыкли на всё готовенькое присесть! – заключила Ирина Карамушкина.


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URL: https://www.vb.kg/381672
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, СДПК, суд, рейдерство, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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