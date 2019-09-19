В КР на "Лексусе" незаконно ввезли телефоны "Самсунг" почти на 3 млн сомов

Сотрудниками ГТС при ПКР выявлен факт незаконного ввоза мобильных телефонов марки "SAMSUNG" на сумму 2 млн 885 тыс сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками оперативной таможни ГТС при ПКР 16 сентября в городе Ош было остановлено транспортное средство марки "Lexus GX460" под управлением гр. Кыргызской Республики Т.Н.A.

При осмотре салона указанного транспортного средства был обнаружен незаконно ввезенный из сопредельного государства товар - мобильные телефоны марки "SAMSUNG".

В частности, "SAMSUNG Galaxi A20" - 120 единиц; "SAMSUNG Galaxi A30" - 110 единиц.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо документы на товар. Стоимость товара составила 2 885 000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП, материалы дела переданы по подследственности.