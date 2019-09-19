Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В КР на "Лексусе" незаконно ввезли телефоны "Самсунг" почти на 3 млн сомов

68  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ГТС при ПКР выявлен факт незаконного ввоза мобильных телефонов марки "SAMSUNG" на сумму 2 млн 885 тыс сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками оперативной таможни ГТС при ПКР 16 сентября в городе Ош было остановлено транспортное средство марки "Lexus GX460" под управлением гр. Кыргызской Республики Т.Н.A.

При осмотре салона указанного транспортного средства был обнаружен незаконно ввезенный из сопредельного государства товар - мобильные телефоны марки "SAMSUNG".

В частности, "SAMSUNG Galaxi A20" - 120 единиц; "SAMSUNG Galaxi A30" - 110 единиц.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо документы на товар. Стоимость товара составила 2 885 000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП, материалы дела переданы по подследственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381674
Теги:
ГТС, контрабанда, таможенные пошлины, Таможенный союз, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  