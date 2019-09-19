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За атамбаевскую СДПК вступится Социнтерн

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- Оксана Гут
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Социалистический интернационал обеспокоен ситуацией с СДПК, он намерен прислать в Кыргызстан своих представителей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Политсовет СДПК отмечает, в письме сотрудники аппарата Социнтерна пишут, что в ближайшее время намерены прислать в Бишкек своих представителей, чтобы изучить положение на месте.

- Организацию беспокоит, что власти Кыргызстана оказывают усиливающееся давление на СДПК, которая является с 2018 года полноправным членом Социнтерна. По итогам поездки данная влиятельная международная организация, исторические корни которой восходят еще к Карлу Марксу, четко определит свою позицию по данному вопросу, - поясняют в пресс-службе СДПК.

Социалистический интернационал, международная неправительственная организация, объединяющая более 140 социалистических и социал-демократических партий на всех континентах.


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URL: https://www.vb.kg/381678
Теги:
Алмазбек Атамбаев, НПО, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, власть, СДПК
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Комментарии
голос
19.09.2019, 14:01

Не вступиться, они тоже не тупые, СДПК в последнее 6 лет ничего не делал, СДПК утратил ценность социал демократов, не шел по пути которые должны идти настоящие социал-демократы, СДПК использовало это название только для того чтобы оказаться на кресле. СДПК утратил право называться СДПК. 

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