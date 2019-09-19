За атамбаевскую СДПК вступится Социнтерн

Социалистический интернационал обеспокоен ситуацией с СДПК, он намерен прислать в Кыргызстан своих представителей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Политсовет СДПК отмечает, в письме сотрудники аппарата Социнтерна пишут, что в ближайшее время намерены прислать в Бишкек своих представителей, чтобы изучить положение на месте.

- Организацию беспокоит, что власти Кыргызстана оказывают усиливающееся давление на СДПК, которая является с 2018 года полноправным членом Социнтерна. По итогам поездки данная влиятельная международная организация, исторические корни которой восходят еще к Карлу Марксу, четко определит свою позицию по данному вопросу, - поясняют в пресс-службе СДПК.

Социалистический интернационал, международная неправительственная организация, объединяющая более 140 социалистических и социал-демократических партий на всех континентах.