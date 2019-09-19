В Нарынскую область завезут подмосковных коров

Налаживание поставок в Московскую область молочной продукции, производимой в Нарыне, - такова конечная цель совместного проекта, к разработке которого приступили представители обеих сторон при посредничестве Торгово-промышленной палаты КР. На первом этапе предусматривается завезти в Нарынскую область из Подмосковья коров молочного направления для получения исходного сырья.

- Возможность такого проекта была обсуждены во время визита нынешним летом в Московский регион России делегации нарынчан, в составе которой были представители местных органов власти, администраций Кочкорского, Ат-Башинского, Джумгальского районов, города Нарына. В одном из подмосковных агрокомплексов они встречались со специалистами, которые выращивают канадскую породу высокопродуктивных коров молочного направления. Здесь эти домашние животные уже хорошо прижились. И теперь возникла идея попытаться адаптировать их и к условиям Нарынского региона, где в областном центре запускается в работу новый молокозавод, - рассказал представитель ТПП КР в Москве Обозкан Сардарбеков.

Данное предприятие, по словам Сардарбекова, позволит не только перерабатывать получаемое местными фермерами молоко. Возможно и расширение объемов его производства и переработки, с расчетом на последующий экспорт продукции этой отрасли, частично в Китай, частично в Россию (в последнем случае – до 15 процентов). И для этого, по общему замыслу, как раз пригодились бы канадские коровы. Для начала намечается привезти в Нарын до 50 голов. А если все наладится, животные адаптируются, то в будущем их численность может быть доведена до 200 голов.

- Причем обговаривается и следующий вариант, - продолжает Сардарбеков. - Одна такая корова стоит 170 тысяч рублей стоит, это немалая сумма. Дешевле обошлись бы нетели, и подмосковные фермеры согласны выращивать их специально для последующей отправки в Кыргызстан.

Связующим звеном при реализации этого, а в перспективе и других совместных проектов стало бы представительство Нарынской области в Московском регионе, возможность создания которого тоже обсуждается. Такие функции готова взять на себя общественная организация "Нарын Темир-Тоо", которая в прошлом году получила регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

- Нарынская обладминистрация уже заключила с ней меморандум о сотрудничестве, пока сроком на пять лет. Документом предусмотрено взаимодействие по различным направлениям. Прежде всего, в плане активного использования экспортно-импортного потенциала, поиска для этого российских инвесторов. С их помощью можно было бы, к примеру, построить в Кочкорском районе, поблизости от железной дороги, проходящей через Балыкчы, логистический центр, площади для этого имеются. Но меморандум предполагает налаживание связей и в культурно-гуманитарной сфере, в вопросах содействия трудовым мигрантам из Кыргызстана в России, - поделился планами Обозкан Сардарбеков.