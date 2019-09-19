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Проучили? Подозреваемых в жестоком избиении в Джале избили в СИЗО-1

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемых в жестоком избиении двух мужчин в микрорайоне Джал в Бишкеке, сегодня утром избили в СИЗО-1. Информацию VB.KG частично подтвердили в ГСИН, уточнив, что у подозреваемых произошла драка с сокамерниками.

-С первого дня заключения в СИЗО-1 у подозреваемых сложились напряженные отношения с сокамерниками. Случались словесные ссоры. Сегодня утром, произошла драка. Обоих подозреваемых отвезли в Центр ортопедии и травматологии, провели обследование, сделали рентген. Переломов костей у них нет, видимо есть растяжения, поэтому врачи установили им специальные фиксы, - прокомментировали в пресс-службе СИЗО.

По официальной версии, сегодня утром в СИЗО произошли две драки, примерно в одно и то же время. Пострадавшие подозреваемые содержались отдельно друг от друга в разных камерах, с разными сокамерниками.

Напомним, на камеры видеонаблюдения попали кадры жестокого избиения двух мужчин. Побоище происходило днем рядом с супермаркетом в микрорайоне Джал в Бишкеке. После экзекуции пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, а драчунам помогли скрыться сотрудники правопорядка. По версии следствия, их брат, работая в органах внутренних дел, воспользовавшись служебным положением, попросил милиционеров Ленинского района столицы замять дело. Когда об истории узнала общественность, милиционеров уволили и завели против них уголовное дело, а подозреваемые в побоях, которые пытались скрываться, добровольно явились в милицию. Сейчас они ожидают окончания расследования в СИЗО-1, им грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/381684
Теги:
ГУВД, МВД, покушение, розыск, убийство, уголовная ответственность, драка, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Фрунзе
19.09.2019, 15:17

Видимо за брата мента отгрузили по серьезному!

Теперь это будет происходить переодически, инвалидность им гарантирована, а может даже в петухи определят. Надо же жить с людьми по людски, нет выпендрились и Всевышний ....

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45
19.09.2019, 15:26

Поделом. Уроды

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555
19.09.2019, 15:34

Все возвращается бумерангом.

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666
19.09.2019, 16:21

Молодцы, хоть одно дело сделали правильно, что накостыляли этим ублюдкам! Жаль, что не добили...

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