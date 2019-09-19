Проучили? Подозреваемых в жестоком избиении в Джале избили в СИЗО-1

Подозреваемых в жестоком избиении двух мужчин в микрорайоне Джал в Бишкеке, сегодня утром избили в СИЗО-1. Информацию VB.KG частично подтвердили в ГСИН, уточнив, что у подозреваемых произошла драка с сокамерниками.

-С первого дня заключения в СИЗО-1 у подозреваемых сложились напряженные отношения с сокамерниками. Случались словесные ссоры. Сегодня утром, произошла драка. Обоих подозреваемых отвезли в Центр ортопедии и травматологии, провели обследование, сделали рентген. Переломов костей у них нет, видимо есть растяжения, поэтому врачи установили им специальные фиксы, - прокомментировали в пресс-службе СИЗО.

По официальной версии, сегодня утром в СИЗО произошли две драки, примерно в одно и то же время. Пострадавшие подозреваемые содержались отдельно друг от друга в разных камерах, с разными сокамерниками.

Напомним, на камеры видеонаблюдения попали кадры жестокого избиения двух мужчин. Побоище происходило днем рядом с супермаркетом в микрорайоне Джал в Бишкеке. После экзекуции пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, а драчунам помогли скрыться сотрудники правопорядка. По версии следствия, их брат, работая в органах внутренних дел, воспользовавшись служебным положением, попросил милиционеров Ленинского района столицы замять дело. Когда об истории узнала общественность, милиционеров уволили и завели против них уголовное дело, а подозреваемые в побоях, которые пытались скрываться, добровольно явились в милицию. Сейчас они ожидают окончания расследования в СИЗО-1, им грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.