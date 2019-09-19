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Кому не угодил кримавторитет Камчы Кольбаев?

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- Бакыт Стамов
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Стали известны подробности дела о мошенничестве, в рамках которого "вор в законе" Камчы Кольбаев был приглашен в ОВД Жайыльского района в качестве свидетеля. Так по данным ГУВД Чуйской области, речь идет о конфликте учредителей одного из заводов, расположенного на территории Жайылского района.

Один из учредителей написал заявление в милицию, что его соучредители взяли кредит без его ведома. Более того, они даже угрожали ему именем Камчы Кольбаева.

Были проведены очные ставки между всеми лицами, на которых кримавторитет отрицал факт угрозы в адрес заявителя. Так по крайней мере, звучит официальная версия, но…

Пока в авторитете

В продолжение к этой истории источник в МВД рассказал редакции VB.KG, что "вор в законе" Камчы Кольбаев может запросто в этом деле превратиться из свидетеля в обвиняемого. По его словам, скорее всего на кримавторитета хотят надавить.

- Сама по себе статья "Мошенничество" уже дискредитирует его и те, кто стоит за этим, прекрасно об этом осведомлены. Для "воров" это не уважаемая статья. Думаю, не просто так его имя засветили, возможно, пока его предупреждают, в противном случае можно ожидать усиление противостояния ОПГ, - пояснил он.

Дженго VS Коля киргиз

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что в криминальном мире Кыргызстана намечаются серьезные разборки. Так, кримавторитет с Оша Кадыр Досонов по кличке "Дженго" выступил против другого кримавторитета Камчы Кольбаева.

"К этим разборкам имеют также отношение ряд политических деятелей. По этой причине Кольбаев пытается укрепить свои позиции", - сообщали СМИ.

В МВД, правда, эту информацию не подтвердили VB.KG, но один из сотрудников правоохранительных органов, который пожелал остаться неизвестным, вполне допустил такой поворот событий в криминальном мире.

- Южный регион никогда не подчинялся северным кримавторитетам. В том числе и Дженго. У них там как отдельное государство. Вообще расклад в криминальном мире меняется в зависимости от расклада сил в политике. Эти области в Кыргызстане тесно связаны. Поэтому сейчас все возможно. А так, посмотрим. Если начнутся убийства, то значит действительно началась война, - предположил собеседник VB.KG.

Не случайное назначение?

Не так давно начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД (ГУБОП) стал никто иной, как Каныбек Абдрахманов. Самое интересное в этом назначении, что он только что "откинулся" из мест заключения. То есть 2 года отсидел в СИЗО ГКНБ по обвинению в вымогательстве взятки.

Ночью 17 октября 2017 года сотрудниками ГКНБ КР был задержан подчиненный главы ГУБОП Абдрахманова оперуполномоченный Съездбек Касымов. В отношении него было проведено задержание, так как было заявление по фактам вымогательства и получения взятки. Позже был задержан и сам Абдрахманов. Таким образом пробыв 2 года в тюрьме, по окончании которых он был полностью оправдан в суде за недоказанностью обвинения. Всю вину, по данным СМИ, взял на себя Касымов.

Вся это ситуация очень напоминает сюжет из одного шпионского фильма. Руководство ведомства не может справиться с ситуацией и обращается за помощью к бывшему своему сотруднику, который сидит в тюрьме. Он выходит из заключения и рьяно берется за дело, так как очень не хочет возвращаться обратно.

Помнится, и в сталинские времена освобождали "спецов" и те начинали "носом землю рыть", чтобы только доказать свою преданность и незаменимость.

В нашем случае такой вариант не является исключением. Тем более, как сообщало само МВД: "Каныбек Абдрахманов - профессионал своего дела, который всю свою профессиональную деятельность посвятил борьбе с организованной преступностью".


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URL: https://www.vb.kg/381685
Теги:
ГУБОП, МВД, Камчы Кольбаев, мошенничество, ОПГ, Кыргызстан, уголовное дело, криминал
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