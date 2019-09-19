Гражданин Китая пытался вывезти из КР золото и исторические артефакты

В аэропорту "Манас" сотрудники таможни нашли у гражданина Китая спрятанные в крышке термоса гранулы золота, а также артефакты, которые могут иметь историческую ценность.

В пресс-службе Государственной таможенной службы рассказали, что мужчина 14 сентября пытался вылететь из Бишкека в Урумчи. Но был задержан в аэропорту "Манас" при попытке пройти таможенный контроль.

Чтобы вывезти из Кыргызстана ценности, мужчина залил строительным гелем гранулы золота и спрятал их в крышу термоса. Кроме того, при нем обнаружили металлические наконечники стрел и камни, которые возможно имеют историческую ценность.