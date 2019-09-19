Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Гражданин Китая пытался вывезти из КР золото и исторические артефакты

237  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В аэропорту "Манас" сотрудники таможни нашли у гражданина Китая спрятанные в крышке термоса гранулы золота, а также артефакты, которые могут иметь историческую ценность.

В пресс-службе Государственной таможенной службы рассказали, что мужчина 14 сентября пытался вылететь из Бишкека в Урумчи. Но был задержан в аэропорту "Манас" при попытке пройти таможенный контроль.

Чтобы вывезти из Кыргызстана ценности, мужчина залил строительным гелем гранулы золота и спрятал их в крышу термоса. Кроме того, при нем обнаружили металлические наконечники стрел и камни, которые возможно имеют историческую ценность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381689
Теги:
граница, задержание, Кыргызстан, таможня, ГТС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  