Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Во время событий в Кой-Таше силовики потеряли автоматы, пистолеты и патроны

161  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После событий в Кой-Таше 7 августа подразделения ГКНБ и МВД не досчитались вооружения. По данным экс-зампреда ГКНБ Артура Медетбекова, которые он озвучил во время заседания спецкомиссии по изучению событий в Кой-Таше, пропали более 1000 патронов, десяток автоматов и 14 пистолетов.

Заместитель министра внутренних дел Памирбек Асанов не смог назвать точное количество пропавшего вооружения, но подтвердил информацию о пропаже.

Другой заместитель МВД Алмазбек Орозолив, который также присутствовал на заседании комиссии отметил, что после 7 августа люди добровольно сдают оружие и спецсредства в милицию. Их отправляют на экспертизу и сверяют со списком вооружения, которое было в тот день у силовиков. Если подтверждается, что предмет был в Кой-Таше, материалы приобщают к уголовным делам.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш ГКНБ и МВД провели спецоперации по принудительному приводу на допрос экс-президента Алмазбека Атамбаева. Первая спецоперация закончилась неудачей спецподразделения "Альфа". Погиб командир подразделения, тяжелую травму получил глава ГУВД Чуйской области. На следующий день экс-президента задержали. Сейчас он находится под стражей в СИЗО ГКНБ. В правоохранительных органов возбуждено несколько уголовных дел по этим событиям. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев своим распоряжением создал Государственную комиссию, которая должна изучить события, предпосылки и последствия тех дней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381690
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, МВД, оружие, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  