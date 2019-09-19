Во время событий в Кой-Таше силовики потеряли автоматы, пистолеты и патроны

После событий в Кой-Таше 7 августа подразделения ГКНБ и МВД не досчитались вооружения. По данным экс-зампреда ГКНБ Артура Медетбекова, которые он озвучил во время заседания спецкомиссии по изучению событий в Кой-Таше, пропали более 1000 патронов, десяток автоматов и 14 пистолетов.

Заместитель министра внутренних дел Памирбек Асанов не смог назвать точное количество пропавшего вооружения, но подтвердил информацию о пропаже.

Другой заместитель МВД Алмазбек Орозолив, который также присутствовал на заседании комиссии отметил, что после 7 августа люди добровольно сдают оружие и спецсредства в милицию. Их отправляют на экспертизу и сверяют со списком вооружения, которое было в тот день у силовиков. Если подтверждается, что предмет был в Кой-Таше, материалы приобщают к уголовным делам.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш ГКНБ и МВД провели спецоперации по принудительному приводу на допрос экс-президента Алмазбека Атамбаева. Первая спецоперация закончилась неудачей спецподразделения "Альфа". Погиб командир подразделения, тяжелую травму получил глава ГУВД Чуйской области. На следующий день экс-президента задержали. Сейчас он находится под стражей в СИЗО ГКНБ. В правоохранительных органов возбуждено несколько уголовных дел по этим событиям. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев своим распоряжением создал Государственную комиссию, которая должна изучить события, предпосылки и последствия тех дней.