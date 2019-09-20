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Внимание, розыск! 4 дня назад ушел из дома и не вернулся 12-летний Саид

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск!

Сотрудниками столичной милиции ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения 12-летнего Бебеза Саида Идрисовича.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 18 сентября в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы И.Н. об оказании содействия в поиске ее сына Бебеза Саида Идрисовича 11 декабря 2007 года рождения, который 16 сентября примерно в 15:00 часов находясь в жилмассиве "Дордой" Бишкека вышел из дома и не вернулся.

Но настоящее время местонахождение пропавшего мальчика неизвестно. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост примерно 145-150 см, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета.

Был одет: школьная форма, белая рубашка, брюки черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бебеза Саида, просьба сообщит по следующим номерам телефонов: (0553) 102387, (0702) 228505, (0702) 498888, (0552) 102743 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/381693
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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