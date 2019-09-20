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Азимбек Бекназаров устроился на работу

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- Бакыт Стамов
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Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров утроился на работу в одну из отечественных газет. Об этом сообщает издание nazarnews.kg.

По данным СМИ, "бульдозер" революции теперь будет работать в газете "Жаны ОРДО" журналистом.

"Теперь читатели газеты смогут ознакомиться со статьями политика, в которых будет дана юридическая оценка тем или иным политическим событиям. Поздравляем Азимбека Бекназарова с новой работой. Выражаем надежду, что он раскроет многие политические секреты, в том числе по Атамбаеву", - пишет СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/381696
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, СМИ, Кыргызстан
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