Азимбек Бекназаров устроился на работу

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров утроился на работу в одну из отечественных газет. Об этом сообщает издание nazarnews.kg.

По данным СМИ, "бульдозер" революции теперь будет работать в газете "Жаны ОРДО" журналистом.

"Теперь читатели газеты смогут ознакомиться со статьями политика, в которых будет дана юридическая оценка тем или иным политическим событиям. Поздравляем Азимбека Бекназарова с новой работой. Выражаем надежду, что он раскроет многие политические секреты, в том числе по Атамбаеву", - пишет СМИ.