О чем будут говорить Путин и Жээнбеков?

Вопросы безопасности и обороны станут главными темами, которые будут обсуждать лидеры Кыргызстана и России на сегодняшней встрече в Оренбурге. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Игорь Шестаков.

Он подчеркивает, что такая повестка логична учитывая формат мероприятия, в рамках которого будет проходить встреча - международные военные учения "Центр-2019".

- В этом году Кыргызстан председательствует в ОДКБ, а Россия является ключевым участником организации, поэтому вопросы региональной безопасности станут главными во время сегодняшней встречи. Сейчас на границе Таджикистана и Афганистана не спокойно, у рубежей соседней республики идут бои и это, несомненно, предмет для беспокойства. Кроме того, в кулуарах, вероятнее всего, обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Обе республики являются членами ОДКБ, однако на их приграничных территориях регулярно вспыхивают вооруженные конфликты. Последний произошел несколько всего дней назад. Подобные столкновения несут потенциальную угрозу для всех участников ОДКБ и поэтому этот вопрос, я думаю, тоже затронут, - отметил Игорь Шестаков.

Он считает, что Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин коснутся экономических вопросов взаимодействия.

- Во время государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан был подписан внушительный пакет документов. Думаю, лидеры стран сверятся как идет реализация достигнутых договоренностей, - отмечает эксперт.

Еще одной темой для разговора может стать ситуация сложившаяся с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. В последний раз президенты встречались за несколько дней до его ареста.

- Между Кыргызстаном и Россией идет постоянный диалог и обмен мнениями. В следующем году этот процесс активизируется еще сильнее, так как 2020 год станет годом России в Кыргызстане и годом Кыргызстана в России, - заключил Шестаков.

Отметим, сегодня Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу. Встреча пройдет в Оренбурге, где проходят военные учения "Центр-2019", в которых принимают участие военнослужащией из 8 стран, в том числе из Кыргызстана.