В Чуйском роддоме роженицы с новорожденными вынуждены лежать на полу (фото)

В соцсетях активно обсуждают фотографии, на которых женщины с новорожденными детьми лежат прямо посреди комнаты на матрасах, брошенных на пол. Снимки опубликовала бишкекчанка Анара Акматбекова. Она сообщает, что кадры сняты в Чуйском областном родильном доме.

- SOS! SOS! SOS! Как вы думаете где это? Это Чуйский роддом! Я в шоке от увиденного - палаты все переполнены! Роженицы лежат везде на полу. Пыль везде! 4 роддом закрыли на ремонт, уже говорят долго идёт. Всех рожениц высылают в Чуйский роддом. Это надо видеть! Не передать словами! Аууу караул! Я думаю министр здравоохранения увидит и что-нибудь сделает!? Даже врачи просят помощи в Чуйском роддоме! Президент посмотрите, как вы работаете. Вы конечно в таких местах не бываете, вот вам фото реальные, - написала женщина в посте на своей странице в Facebook.

Фото, действительно, шокирующие. Странно и то, что в помещении, где находятся молодые мамы, установлено пианино.

Редакция VB.KG пытается связаться с пресс-службой Минздрава.