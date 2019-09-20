Где в Бишкеке можно будет бесплатно измерить давление

С 23 сентября по 30 сентября в Бишкеке пройдет акция "Узнай свое давление!". Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра укрепления здоровья МЗ КР.

Акция приурочена ко Всемирному дню сердца - 29 сентября. Ее целью является информирование населения о необходимости контроля артериального давления и своевременного лечения в случае его повышения, профилактики и раннего выявления гипертонии.

Бишкекский Центр укрепления здоровья, совместно с объединенными центрами семейной медицины (ОЦСМ) Бишкека организует пункты по измерению артериального давления в гипермаркетах, торгово-развлекательных центрах, на крупных рынках, организациях и учреждениях Бишкека, которые будут оснащены баннерами на кыргызском и русском языках с призывом "Узнай свое давление!"

Пункты будут работать с 9:00 до 17:00 часов.

Желающие могут измерить артериальное давление и получить консультацию медицинского работника. Кроме того, на руки посетителям будут выдаваться памятки, брошюры о факторах развития артериального давления и советы по его профилактике, также будут рекомендовано обратиться к специалистам по месту жительства или прописки.

Список пунктов по проверке артериального давления:

Мэрия города Бишкек, КТРК

Октябрьский район:

● Муниципальная районная администрация Октябрьского района, гипермаркеты "Beta Stores - 2", "Глобус", ТРЦ "Космопарк", оптовый маркет "Бишкек", Центр обслуживания населения (ЦОН), Орто-Сайский рынок, Управление культуры, районный центр образования (РЦО), ОЦСМ

Свердловский район:

● Муниципальная районная администрация Свердловского района, Управление социального развития, магазин "Айпери", ТЦ "Дордой Плаза", "Аю Гранд", "Мегакомфорт", ЦОН, РЦО, гипермаркеты "Глобус", "Народный", рынки "Чынар", "Чолпон", Аламединский рынок

Первомайский район:

● Муниципальная районная администрация, рынок "Азиз", гипермаркет "Фрунзе", СДЮШОР, Социальный фонд КР, Первомайский ЗАГС, Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии, Первомайский РЦО, Музыкальное училище им. Куренкеева, Социальный фонд Первомайского района, ДИП, БГТС, ТЦ "Шекер"

Ленинский район:

● Муниципальная районная администрация, Управление образования, ТЦ "Глобус", "Бишкек парк", "Фрунзе", "Азия Молл", "Народный", "Берекет Гранд", МТУ, общественный комитет здоровья Чон-Арык, Ленинский военкомат, магазин "Солнышко", Ошский рынок.