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В Бишкеке в воскресенье состоится забег. Дороги вновь перекроют

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- Оксана Гут
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В Бишкеке увеличилось количество людей, ведущих здоровый образ жизни. Об этом говорит пресс-служба столичной мэрии и сообщает, что 22 сентября состоится международный полумарафон BONAQUA.

Заявки на участие подали уже 1470 спортсменов из 17 стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Индия, Китай, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Япония, Аргентина, Франция, Корея, Польша, Англия, США.

В 9 утра бегунам будет дан старт у физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром – детям" по адресу: ж/м Арча-Бешик, ул. Шербет, 46/1. Побегут они в восточном направлении в сторону улицы Алматинской.

Для марафонцев предусмотрены три дистанции: 3 км, 10 км, 21 км и скандинавская ходьба.

Призовой фонд составляет 504 тысячи сомов. Победителю забега на 21 км вручат 100 тысяч сомов, серебряному призеру – 70 тысяч, бронзовому – 50 тысяч сомов.

- Дорогие горожане! Извините! На время проведения марафона, с 8:30 утра до 12:30 часов дня, будет ограничено автомобильное движение в восточном направлении с улицы Чортекова по улицам Жайыл- Баатыра, А.Масалиева, Аалы Токомбаева (Южная Магистраль) до ул. 7 апреля, а в западном направлении будет организовано двухстороннее движение, - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Мэрия города Бишкек просит граждан отнестись с пониманием и заранее продумать свой маршрут.

От издательского дома "Вечерний Бишкек" в марафоне примет участие Бахтияр Куранбаев, который является неоднократным призером различных марафонов и спортивных соревнований.

Для справки: Первый бишкекский полумарафон прошел два года назад, тогда по улицам Бишкека пробежались 1 тысяч 600 атлетов из 15 государств, а в прошлом году участников было чуть больше – 1 тысяча 800 человек из 23 стран.

Также в ведомстве напоминают, что в этот же день - 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно отмечается во многих странах и проводится для популяризации идеи пешего и велосипедного передвижения по городу и в поддержку общественного транспорта.

- Если каждый из нас найдет возможность в этот день оставить свое авто дома, то было бы здорово! – отмечает пресс-служба.


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URL: https://www.vb.kg/381707
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, спорт, Кыргызстан
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