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ГУОБДД и "Человек паук" напомнили школьникам о правилах дорожного движения

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- Оксана Гут
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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся общеобразовательных учреждений в городе Бишкек сотрудники ГУОБДД МВД КР с помощью юных помощников дорожного движения (ЮИД) провели акцию "Шагающий автобус" для первоклассников гимназии (УВГ) №12. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

Акция проходила при поддержке ОО "Дорожная безопасность" и аниматоров группы "Карнавал шоу".

В начале мероприятия сотрудниками ГУОБДД была проведена беседа с ребятами и родителями о правилах дорожного движения для пешеходов.

Школьники активно отвечали на вопросы, после чего дружно прошли по безопасным маршрутам, ведущим в школу. В ходе следования "Шагающего автобуса", сотрудники ГУОБДД и представители ОО "Дорожная безопасность", волонтёры ЮНИСЕФ, ЮИДовцы и "Человек паук" (из аниматоров группы "Карнавал шоу") рассказывали школьникам о возможных опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах.

Все вместе вспоминали обозначения дорожных знаков, встречающихся по пути. Участники акции обратили особое внимание детей на необходимость выбора безопасного места для осуществления перехода проезжей части, а также перешли по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам.

В заключение экскурсии все первоклассники получили светоотражающие браслеты и брелочки, а также тематические памятки по правилам дорожного движения. В свою очередь родители и дети поблагодарили организаторов акции.


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URL: https://www.vb.kg/381711
Теги:
МВД, ПДД, школа, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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