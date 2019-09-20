Мост по улице Токтоналиева открыт для движения автотранспорта

Строительство моста по улице Токтоналиева завершено. Уже сегодня с 17 часов он будет открыт для движения транспорта в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Вице-мэр по строительству и архитектуре Уланбек Азыгалиев лично проверял качество строительных работ, перед открытием моста отметил, что не примет работу, пока не будут созданы условия для безопасного передвижения пешеходов, в особенности для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметили в муниципалитете.

Вся основная работа на проезжей части завершена, остались лишь сопутствующие работы для еще большего улучшения инфраструктуры. По поручению вице-мэра, они будут выполнены в течение 10 дней.

Практически по всей длине моста проложены тротуары, только на одном отрезке из-за реконструкции теплосети, не представляется возможным их проложить сейчас, говорят в мэрии. И обещают, что работы здесь будет завершены в течение месяца.

В пресс-службе муниципалитета напоминают, что через мост улица Токтоналиева соединится с улицей Медерова и через нее горожане получат выход к восточной и северной частям города. Также, это одно из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении Север-Юг, Юг-Север.

Длина моста через реку Ала-Арча 36 метров, ширина проезжей части 15 метров, общая ширина моста, включая тротуары, 21,5 метр.

Дорожные работы на улице Токтоналиева проводятся в рамках реализации 1 фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", которая предусматривает реконструкцию 49 улиц общей протяженностью 95 километров, а также строительство 7 мостов и осуществляются на средства гранта Китайской Народной Республики.