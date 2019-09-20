Гульбара Калиева на международном форуме поделилась опытом по правосудию

17-18 сентября 2019 года в Нур-Султане состоялся международный форум на тему: "Управление качеством правосудия: глобальные тренды и опыт", в котором приняли участие председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева и директор Судебного департамента при Верховном суде КР Кубанычбек Капалов. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В работе форума впервые одновременно участвовали представители двух крупных авторитетных и представительных международных ассоциаций – судей (МАС) и судебного администрирования (МАСА), около 900 человек. Среди гостей: судейская элита, менеджеры судов и известные в мире эксперты. Они обсудили текущие и будущие аспекты правосудия.

В первой сессии спикеры поделились опытом о новых подходах реформирования судебной системы, балансировании между независимостью и ответственностью в рамках запросов общества на честные и беспристрастные суды. Об этом говорили председатели Верховных судов Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана - Мзия Тодуа, Козимджан Камилов, Гульбара Калиева и Шермухаммад Шохиен, а также представители Верховных судов Молдовы, Беларуси, России: Татьяна Виеру, Валерий Калинкович и Виктор Момотов.

В рамках второй сессии госсекретарь Министерства юстиции Португалии Анабела Педросо, Профессор Утрехтского университета Нидерландов Филип Лэнгбрук выступили с вопросами развития лидерских качеств и человеческих ресурсов, инновации в измерении эффективности работы суда, применимости стандартов качества в судебных органах, современной архитектуры судов для доступа к правосудию и оптимизации судебных карт.

В ходе третьей сессии эксперты из США, ОАЭ, Великобритании, Италии, Германии: Колинрул, Абдулла Аль Маджит, Ричард Гудман, Франческо Контини, Азер Алиев и Мими Зу рассказали о плюсах и минусах IT-технологий, их влиянии на доступ к правосудию, независимости и подотчетности судей, применении искусственного интеллекта.

Таким образом, состоялся конструктивный диалог, который продемонстрировал солидарность участников форума в необходимости дальнейшего изучения и обмена опытом в преодолении современных вызовов правосудия.

Напомним, что Международная ассоциация судей (МАС) основана в 1953 году в Зальцбурге (Австрия) рядом европейских государств, как профессиональная неполитическая международная организация. В настоящее время МАС объединяет 90 национальных ассоциаций судей из пяти континентов мира, которые берут на себя обязательство продвигать идеи и цели Ассоциации по защите независимости судебной власти, как основы функционирования судебной системы в обеспечении защиты прав и свобод человека.