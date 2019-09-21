Сергей Шойгу наградил военных Кыргызстана (фото)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 20 сентября наградил участников стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", в том числе военнослужащих иностранных государств.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, глава Минобороны РФ вручил медали "За отличие в учениях" троим российских военнослужащим. А медалями "За укрепление боевого содружества" были награждены по три военнослужащих Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, представители вооруженных сил которых также приняли участие в этих крупномасштабных маневрах.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Центр-2019" проходило с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова на шести общевойсковых полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский и полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с условными незаконными вооруженными формированиями проходили на полигонах государств-партнеров – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана - по отдельным планам.

К участию в масштабном мероприятии привлекались органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, а также для отработки совместных действий - воинские контингенты Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в СКШУ "Центр-2019" принял участие около 128 тысяч военнослужащих, задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Один из эпизодов СКШУ отрабатывался на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане. Здесь, по информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Центрального военного округа ВС РФ вскрыли район расположения условных террористов. Их вооруженное формирование намеревалось, согласно сценарию, совершить захват административных зданий и социальных объектов одного из населенных пунктов в районе проведения учения.

В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Эдельвейс" подразделения вооруженных сил России и Кыргызстана сорвали попытку захвата условными террористами населенных пунктов Ак-Сай, Балыкчы и Кашка-Суу. Военные РФ и КР совместными действиями перекрыли пути выдвижения условного бандформирования и провели эвакуацию мирного населения из возможного района боевых действий. В этих маневрах приняли участие более 500 военнослужащих, порядка 50 единиц военной и специальной техники и 20 самолетов и вертолетов.