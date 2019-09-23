В Бишкеке столкнулись две "Хонды Фит", четыре человека пострадали

В Бишкеке в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

21 сентября примерно в 23:00 часов водитель Б.А. за рулем автомашины марки "Хонда Фит" двигался по улице К. Акиева в северном направлении и на пересечении с улицей Фрунзе столкнулся с автомашиной той же марки "Хонда Фит" под управлением 29-летнего водителя Ж. уулу А.

В результате ДТП четыре человека пострадали, они обратились в больницу.

Машины водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.