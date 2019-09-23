Экс-посол Власов: Эпоха революций в Кыргызстане закончилась

Своими наблюдениями за жизнью трудовых мигрантов из Кыргызстана в России и мыслями о перспективах российско-кыргызских отношений с редакцией VB.KG поделился экс-посол РФ в КР Валентин Власов.

Валентин Степанович, как, на ваш взгляд, адаптируются кыргызские мигранты в России?

- Я бы сказал, весьма успешно. Об этом можно судить и по их численности здесь. Уже - под миллион человек, а еще не так давно было 300-400 тысяч. Я уж не говорю про нулевые. Вначале они, приезжая сюда, работали преимущественно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В основном на уборке, я бы сказал, на тяжелых работах. Какая-то часть занимается ими и поныне. Но сегодня они активно и другие сферы, например, - общественного питания, сервиса. В любой ресторан зайди, во многие учреждения, и там обслуживающий персонал - молодые кыргызы, кыргызки.

Что, по вашему, этому способствует?

- Приезжие из Кыргызстана - мобильны, подвижны, коммуникабельны, с русским языком у них проблем нет. И, думаю, кыргызам легче адаптироваться здесь, нежели некоторым русским в Кыргызстане, опять же с учетом языкового фактора. Когда мы открыли в Бишкеке Российский центр науки и культуры, создали там и центр по изучению кыргызского языка, бесплатный. Но я бы не сказал, что туда побежали наши соотечественники.

Вы покинули Кыргызстан, в связи с завершением вашей дипломатической миссии здесь, уже более семи лет назад. Не утратили связь с республикой?

- Нет, конечно! Постоянно наблюдаю за процессами, событиями в ней, нахожусь в контакте с кыргызской диаспорой в Москве. Охотно участвую в проводимых ею мероприятиях. Недавно дал интервью сотрудникам первого национального телеканала, поздравил всех кыргызстанцев с Днем независимости. Наша беседа состоялась во время празднования этого дня в популярном среди москвичей парке "Кузьминки". Посольства Кыргызстана, диаспора организовали здесь замечательный праздник, в котором приняло большое количество людей, не только кыргызстанцы.

А в самом Кыргызстане случалось с тех пор побывать?

- Иногда удается. У меня сохранились самые хорошие воспоминания об этой стране. Я всегда и в шутку, и всерьез говорю: моя голубая мечта, когда закончу все, поставлю там в предгорье юрту, проведу свет, сейчас с этим проблем нет – батарейка, лампочка - и буду жить. Лучше места не найти, я бы даже не равнял, что прежде, Швейцария или Кыргызстан? Климат изумительный, природа прекрасная, люди замечательные, можно всегда договориться – приветливые, жесткости нет, злости нет, добрый, хороший народ.

Вы уже пенсионер, на отдыхе?

- Ну какая пенсия! Я жаворонок. Встаю в пять утра, как всегда. Поэтому с ума сойду, если не буду работать. Работаю на основной, на общественной работе, по совместительству. В восемь утра уже на рабочем месте, в восемь вечера возвращаюсь.

Кем трудитесь, если не секрет?

- Никаких секретов. Я первый заместитель руководителя Национального объединения строителей России. Это саморегулируемая организация, шесть миллионов работников отрасли в ней. Работы непочатый край!

Чрезвычайным и Полномочным Послом в Кыргызстане вы были назначены по Указу президента РФ в декабре 2006 года, а покинули этот пост в апреле 2012-го. Период вашей дипломатической миссии здесь совпал с непростым для республики этапом. Прошло не так много времени с момента первой, марта 2005 года революции, а в апреле 2010-го грянула вторая. Так что возглавляемое вами посольство оказалось в гуще сложных, противоречивых процессов, происходивших в республике, вы были знакомы с ними не понаслышке. Недавние, августа 2019-го, события в ней побудили некоторых аналитиков говорить о возможности третьей революции. Что вы думает по данному поводу?

- Я думаю, уже все, эпоха революций в Кыргызстане закончилась. Народ больше не поддержит, нет! Если в России столько кыргызов работает, чего поддерживать? Они здесь трудятся, деньги зарабатывают и на родину переводят, семьям помогают. А если бунт снова, погромы? Кому оно нужно! Это сразу же скажется и на наших отношениях. Все, с революциями - перевернутая страница.

Но проблемы не исчезли. И эксперты говорят о возможности деления по региональному признаку

- Да, есть два фактора, которые надо сдерживать. Это деление на север и юг и противоречия в межконфессиональной сфере. Взаимоотношения в обоих случаях должны быть ровными, нельзя ни в какую сторону уклон делать. Кыргызы всегда были свободны в религии, в ней не нужна агрессивность, давление на кого бы то ни было. Принцип свободы вероисповедания таков: веришь Богу, я тебе не мешаю, но и ты мне не мешай. Когда баланс будет выдерживаться, все будет нормально.

Следует признать, что межконфессиональные отношения в Кыргызстане сегодня выстраиваются в целом гармонично

- Это так, но надо стараться, чтобы ситуация и дальше была такой же, не скатывалась никуда. Точно также - и в региональном плане. Смотреть надо не на то, кто ты, северянин или южанин, а должна быть гармоничная личность, человек, который любит и ту, и другую стороны, все национальности, работает на единое государство.

А что вы думаете о перспективах кыргызско-российских отношений?

- У нас общее прошлое и – общее будущее, впереди - только совместное развитие. Мы все были в одном государстве, Россия всегда помогала Кыргызстану в различных сферах, делает это и сейчас. А Кыргызстан поддерживает ее различные полезные инициативы, направленные на интеграцию и консолидацию. Мы и не делимся. Живем вместе, работаем вместе. Обе наши страны тесно сотрудничают и на двустороннем уровне, и в рамках международных объединений. Например, СНГ: и Россия, и Кыргызстан – активные его сторонники и участники. После создания Евразийского экономического союза наши связи стали еще крепче, многограннее.

Какие бы приоритеты в двустороннем сотрудничестве вы назвали?

- Здесь все приоритетно – и экономика, и культура. И там, и там интеграционные процессы набирают силу, в этом заинтересованы обе стороны. Когда-то Кыргызстан полностью закрывал поставками мяса Ленинград и Ленинградскую область. А мы сегодня в России мясо завозим Бог знает откуда. Это все можно возрождать. А какая промышленность разносторонняя была в Кыргызстане! Там же до сих пор площади заводские стоят, и сегодня есть все возможности для создания на их базе совместных с россиянами предприятий. Будут развиваться в республике промышленность, сельское хозяйство – упорядочатся и миграционные потоки в Россию. Тут ведь все взаимосвязано.