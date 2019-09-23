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В Бишкеке устанавливаются новые светофоры. Список

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- Оксана Гут
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В целях повышения безопасности на дорогах столичный муниципалитет продолжает установку новых светофорных объектов и дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В настоящее время ведутся строительные работы по 5 светофорным объектам, из них 2 пешеходных и 3 транспортных.

Транспортные светофоры:

ул. Профсоюзная-ул.Фучика;

ул. Ж.Пудовкина-ул.Карасаева;

ул. Элебесова-ул.Курманалиева.

Пешеходные светофоры:

Школа №37 ШГ – ул. Матросова, 52;

Школа №82 – жилой массив "Ала-Тоо" 10 ул. Карсакова.

На сегодняшний день сотрудники управления городского транспорта уже установили и сдали 18 светофоров специализированному монтажно-эксплуатационному управлению (СМЭУ) ГУОБДД МВД КР для эксплуатации и дальнейшего обслуживания.

Транспортные светофоры:

• ул. Орозбекова – ул. Баялинова;

• ул. Садырбаева (Баха) – ул. Семетей;

• ул. Анкара – ул. Достоевская;

• ул. Бакаева – ул. Грибоедова;

• ул. Толстой-ул. Игембердиева;

• ул. Ахунбаева-ул. Жунусалиева.

Пешеходные светофоры:

• Школа №33 – ул.Т.Молдо,73;

• Школа №31– ул. Павлова,14;

• Школа №55 – ул. Гагарина,11;

• Школа №77 – жилой массив "Ак-Орго" ул.Ашар,4;

• Школа №26 – ул. Кайбагарова,35;

• Школа №60 – ул. Ахунбаева, 62 "а";

• Школа №62 – ул.Суеркулова,8;

• Школа №69 –– ул. Фатьянова,10;

• Школа №70 – ул. Боконбаева,123;

• Школа №39 – 6 микрорайон, ул. Сухэ – Батора, д. №5а;

• Школа №80 – мкр "Джал29,", ул. Тыналиева, д.№3/1;

• ул. Токтоналиева, 139 Генпрокуратура.

Отмечается, что на стадии заключения договора с компаниями еще по 17 светофорным объектам, из них: 14 транспортных и 3 пешеходных светофора.

Транспортные светофоры:

• ул. Ахунбаева-ул. Куйручук;

• ул. Асаналиева-ул. Алтымышева;

• ул. Малдыбаева-ул. Суеркулова;

• ул. Орозбекова-ул. Саадаева;

• ул. Суюнбаева-ул. Токтогула;

• ул. Ауэзова-ул. Кольбаева;

• ул. Московская-ул. Тыныстанова;

• ул. Ден Сяопина-ул. Кустанайская;

• ул. Профсоюзная - ул. Месароша;

• ул. Махатма Ганди- ул. Можайского;

• ул. Садыгалиева - ул. Жамгырчинова;

• ул. Тыналиева - ул. Минжылкиева;

• ул. Уметалиева - ул. Фрунзе;

• ул. Профсоюзная - ул. Кайназарова.

Пешеходные светофоры:

• ул. Патриса Лумумба - ул. Кубаныч;

• ул. Ахунбаева, возле НЦОМиД;

• ул. Масалиева - ул. Бакаева.

В муниципалитете напоминают, что в этом году предусмотрено строительство и установка 27 транспортных и 32 пешеходных светофорных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/381728
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