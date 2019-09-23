Активисты требуют от президента закрыть границу с Таджикистаном на 5 лет

Гражданские активисты в Кыргызстане требуют временно закрыть границу с Таджикистаном на 5 лет. Таким образом, по их словам, автоматически решаться многие приграничные проблемы. Соответствующе обращение было отправлено президенту, правительству и депутатам. Об этом редакции VB.KG сообщила одна из инициаторов этой идеи, председатель ОО "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, к ним обратились жители сел Максат и Кулунду, которые рассказали им, что через границу проезжают грузовые автомобили с нелегальной контрабандой.

- Местные жители утверждают, что открытая граница на руку нечистоплотным чиновникам и контрабандистам. Поэтому, убеждены они, если мы хотя бы временно полностью закроем границу вплоть до запрета ввоза товаров из Таджикистана, то многие проблемы отпадут сами собой. Мы по этом поводу советовались с экспертами, и они также поддержали эту идею. С этим мнением согласилась и депутат Жылдыз Мусабекова, которая пообещала поднять этот вопрос на заседании парламента, - сказала Алыйкулова.

Активисты выдвинули требование, чтобы чиновников, которые ответственны за инцидент на границе, были привлечены к суду.

- Наши требования следующие:

1. Мы требуем, чтобы границу с Таджикистаном временно закрыли. При этом, в этот период товары соседней страны не должны ввозиться в Кыргызстан.

2. Это мера должна быть задействована до того, как будут точно определены границы между нашими странами.

3. Мы требуем, чтобы таджикская сторона ответила за незаконные постройки на неописанных участках границы перед мировой общественностью.

4. Мы требуем привлечь к ответственности всех чиновников, которые допустили приграничный инцидент. В этой связи мы призываем кыргызстанцев подать в суд на чиновников, которые своими действиями и бездействиями допутсили такую ситуацию на границе.