Президент: Невозможно развивать язык силой, принуждав людей учить его

Сегодня, 23 сентября в Национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летней годовщине придания кыргызскому языку статуса государственного языка. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил граждан с этим знаменательным событием, отметив, что для принятия закона "О государственном языке" в то время был необходим не только истинный патриотизм, но и большое мужество и смелость.

- У истоков данной инициативы стоял великий гуманист, гордость нации, к чьему мнению прислушивались во всем Советском Союзе благодаря его огромному авторитету на международной арене - наш Чынгыз Айтматов. Кроме того, мы с особой благодарностью признаем огромный вклад в это дело нашего знаменитого мастера слова Туголбая Сыдыкбекова. Из нашей новейшей истории мы знаем, что не легко было вернуть кыргызскому языку статус государственного языка. В Конституции первой республики, основанной славным поколением, в авангарде которого стояли Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, кыргызский язык имел конституционный статус государственного языка. В Конституции Кыргызской Автономной Советской Республики 1929 года кыргызский язык наравне с русским языком имел статус государственного языка. Все нормативно-правовые акты публиковались на этих государственных языках, делопроизводство также велось на двух языках. Однако, уже в Конституции Кыргызской ССР 1937 года была исключена норма о том, что кыргызский язык является государственным языком. Выдающиеся государственные деятели, которые боролись за кыргызский язык, были объявлены националистами, брошены в тюрьмы, стали жертвами репрессий. Мы сегодня склоняем головы перед светлой памятью великих сыновей нашего народа, с глубоким почтением вспоминаем их имена, - выступил глава государства.

Принятие закона о придании статуса государственного языка кыргызскому языку, был важным шагом на пути к суверенитету страны, подчеркнул президент, заявив, что это знаменательное событие в будущем будет иметь еще большее значение.

- Только благодаря родному языку мы можем идентифицировать себя как нацию. Только благодаря родному языку мы можем быть самостоятельным государством. Кыргызский язык - основной атрибут, определяющий нашу государственность. Язык - не только инструмент взаимопонимания, он важен и для становления мировоззрения, мышления, мировосприятия. (...) Родной язык - священное наследие предков, и наша основная задача сохранить его и передать следующим поколениям. Сохранять и приумножать наш родной язык важно настолько, насколько важно беречь государственность и независимость, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Однако, он признал, что, к сожалению, кыргызский язык не в полной мере используется в качестве языка межнационального общения и пока еще не занял свое историческое место в обществе.

По мнению президента, для того, чтобы обеспечить развитие кыргызского языка, необходимо реализовать следующие задачи:

1. Необходимо сделать решительные шаги по повышению языковой грамотности сотрудников, в обязанность которых входит грамотное и качественное предоставление услуг на государственном языке.

Государственные и муниципальные служащие обязаны владеть государственным языком на уровне требований системы "Кыргызтест".

Будет проведен анализ реализации Программы по государственному языку, дана оценка проведенной работе всех государственных органов.

- Как показывает анализ, многие меры, намеченные в Программе, остались не реализованными. Лишь от 0,4 до 60 процентов от объема делопроизводства министерств и ведомств ведутся на кыргызском языке. Более того, есть государственные организации-учреждения, где практически 60-90 процентов делопроизводства ведется на официальном языке. Качество документов и деловых бумаг, подготовленных ими, зачастую - низкое, не на должном уровне. Это обстоятельство наносит урон авторитету государственного языка, - констатировал глава государства.

2. Необходимо повышать влияние кыргызского языка, как ключевого символа государства и исконного атрибута нации. Для этого необходимо расширить среду использования языка. Распространение массовой информации, проведение различных общественных мероприятий, ведение делопроизводства в учреждениях должно быть в основном на государственном языке.

- Необходимо развивать кыргызский язык в юридической, экономической, технологической сфере, а также в других отраслях. Трансформация кыргызского языка в язык науки, интернета и технологий - требование сегодняшнего времени. Мы обязаны добиться сочетания нашего языка с современными требованиями реалий. Правительство должно усилить работу в обозначенных выше направлениях, - заявил Сооронбай Жээнбеков.

3. Сохранение и внедрение языка во все сферы нашей жизни - общая задача, задача каждой семьи и всех общественных институтов.

- Откровенно говоря, суть проблемы в нас самих. В безответственном и равнодушном отношении к данному вопросу. Родители не практикуют общения с детьми на кыргызском языке, не превращают эту практику в повседневную норму. Не приобщив детей к кыргызской литературе, кыргызской культуре, в целом кыргызской духовности, как мы можем передать им национальное наследие? Обращаюсь ко всем родителям: мы обязаны осознать свой священный долг перед родным языком, огромную ответственность перед светлой памятью наших предков. И приложить все усилия для того, чтобы восстановить языковую культуру в семье. Мы сможем сохранить, развивать и обогащать наш государственный язык только тогда, когда в каждой семье молодежь, дети будут говорить, писать и думать на государственном языке. Надо, чтобы каждый родитель понимал суть этой своей миссии, - призвал президент.

В то же время, сказал он, нельзя ограничивать себя знанием только кыргызского языка, это негативно отразится на развитии страны. Страна нуждается в профессиональной образованной молодежи, прекрасно владеющей не только родным языком.

4. Необходимо с учетом недостатков действующей Программы, тридцатилетнего опыта, реалий жизни, тщательно взвесить все обстоятельства и разработать новую программу. Чтобы она стала реальным механизмом, дорожной картой развития кыргызского языка, нужно уже сейчас правительству проводить соответствующую работу. Жогорку Кенеш же должен провести глубокий анализ законодательной базы языковой политики и внести поправки в соответствующие законы.

- Невозможно развивать язык силой, принуждав людей учить язык. Язык - это живой организм, который имеет свои закономерности развития, - отметил Жээнбеков.

5. Во всех учреждениях образования нужно переходить к преподаванию кыргызского языка с использованием современных методик, новых технических средств. Необходимо создать благоприятные условия для изучения кыргызского языка, начиная с детских садов до школ, высших учебных заведений, а также взрослым на их рабочих местах.

- Как показывает практика, представители других национальностей нуждаются в легкой, гибкой методике обучения кыргызскому языку. Знание кыргызского языка, говорить на кыргызском языке должно стать престижным. Разумеется, здесь особая роль принадлежит Министерству образования. Но, тем не менее, все необходимые задачи невозможно решить усилиями только одного государственного органа. Успеха можно добиться только тогда, когда и руководство страны, и каждый гражданин, и каждый родитель сердцем почувствует необходимость в объединении усилий, и будет принимать активное участие в достижении данной цели. (...) Мы обязаны ценить и почитать свой родной язык, обеспечить его развитие! - заключил президент, отметив при этом, что статус русского языка как официального будет сохранен.