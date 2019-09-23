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Кыргызстанка в Москве родила в туалете и выбросила новорожденную в унитаз

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- Екатерина Улитина
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В кабинке общественного туалета рядом с метро "Коломенское" в Москве нашли новорожденную девочку. Ее мать - уроженка Кыргызстана - родила малышку в уборной и оставила в унитазе. Об этом сообщили российские СМИ.

"Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщила, что происшествие произошло днем 19 сентября. Женщину госпитализировали в ГБУЗ им. С.С.Юдина, где она сама призналась врачам в содеянном. Медики позвонили в полицию, но к этому времени новорожденную девочку уже нашла уборщица. Она первая позвонила в полицию.

Малышка оказалась жива, ее немедленно госпитализировали в больницу.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/381736
Теги:
новорожденный, родильный дом, Россия, Москва, Кыргызстан, уголовное дело, Мигрант
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