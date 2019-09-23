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Экс-сотрудник милиции: Государство само толкает силовиков на коррупцию

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- Виктория Гунгер
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Утверждая зарплату на уровне 10-11 тысяч сомов сотрудникам правоохранительных органов, государство само подталкивает их к коррупции. Об этом VB.KG заявил бывший сотрудник МВД, по ясной причине пожелавший остаться неназванным.

- Первые два-четыре года работы милиционер получает 8 тысяч сомов. Платить коммунальные услуги, покупать продукты и содержать семью на такие деньги нереально. Чтобы получить оклад в 20 тысяч сомов надо доработаться до прокурора района. При этом нагрузка на сотрудников МВД колоссальная. Понятное дело, что многие уходят в охранные агенства или на иные виды деятельности. Те же, кто остается, рано или поздно задумываются о способах пополнения своего бюджета. Поэтому, прежде, чем говорить о реформах или нечестных сотрудниках, пусть попробуют сами выжить на 10 тысяч сомов в месяц! Борьба с коррупцией при таких зарплатах попросту нереальна, - отметил он.

Экс-сотрудник МВД добавил, что происходящее сейчас в системе напоминает старый анекдот:

- Устроился парень в милицию, а зарплату не получает уже 3 месяца. Приходит к нему начальник и говорит:

- Ты что же зарплату не получаешь все это время?

- А я думал, выдали пистолет - и крутись как можешь..., - иронизирует экс-сотрудник МВД.


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URL: https://www.vb.kg/381737
Теги:
коррупция, правительство, реформы, финансовый кризис, Кыргызстан, деньги, МВД
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