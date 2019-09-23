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В Сургуте и Иркутске появятся канцелярии посольства КР в РФ

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- Евгений Денисенко
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Перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и рядом российских регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, обсуждены в ходе продолжающейся поездки посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова по территории ДФО. Очередные рабочие визиты он нанес, после Приморского края, Сахалинской области и Республика Саха (Якутия), в Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В Иркутске посол КР встретился с губернатором области Сергеем Левченко и членами ее правительства, мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым, президентом Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" Алексеем Соболем, в Сургуте - с заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Николаем Милькисом, членами правительства ХМАО, мэром Сургута Алексеем Жердевым. В обоих случаях состоялись также встречи с представителями бизнеса и с соотечественниками, активистами местных кыргызских диаспор.

С представителями руководства Иркутской области и ХМАО, их деловых сообществ обсуждались пути расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, возможности экспорта из Кыргызстана сельхозпродукции и импорта в него необходимой промышленной продукции, укрепления контактов в области туризма, налаживания прямых связей между этими регионами и областями, городами КР.

В Иркутске Аликбек Джекшенкулов прочитал лекцию студентам Иркутского национального исследовательского технического университета, где обучается и молодежь из Кыргызстана, о внешней политике страны, ответил на интересующие вопросы. В ходе посещения Сургутского института нефти и газа посол провел встречу с руководством этого вуза, а также Тюменского индустриального университета. Были обсуждены условия обучения и проживания студентов из Кыргызстана, задачи подготовки кыргызских абитуриентов к поступлению в эти университеты. Их руководители выразили заинтересованность в установлении сотрудничества с кыргызскими высшими и школьными учебными заведениями.

Во время общения с соотечественниками поднимался широкий круг тем, касающихся, в том числе, пребывания и трудоустройства мигрантов из КР, урегулирования взаимоотношений с работодателями, медицинского страхования членов семей кыргызстанцев. Собеседники посла передали благодарность руководству республики за его внимание к проблемам соотечественников в России. И – за скорое, как им было сообщено, открытие канцелярий посольства КР в РФ в Иркутске и Сургуте.


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