Мигранты из КР поучаствуют в строительстве аэропорта под Тобольском

Около 2 тысяч рабочих из Кыргызстана и Казахстана прибыли в Тобольский район Тюменской области для строительства здесь нового аэропорта. Все необходимые работы предусматривается завершить с их участием уже в следующем году, сообщили в отделе по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД РФ "Тобольский".

Эта масштабная стройка, старт которой был дан весной нынешнего года, будет проходить в несколько этапов, рассказали к компании "Сибур", выступившей инвестором проекта. На первом, который завершится уже к концу 2019-го, планируется достроить взлетно-посадочную полосу общей длиной в 2400 метров. Главной задачей второго этапа станет возведение на площадке комплекса помещений. В их числе - здание тобольского аэровокзала, а также техническая инфраструктура: склады, ремонтные мастерские, топливозаправочный комплекс, очистные сооружения и др.

По словам гендиректора компании Михаила Карисалова, аэропорт, открытый для всех пассажиров, позволит развивать туристический потенциал Тобольска в полной мере. По информации МО "Тобольский", около 6 тысяч человек, среди которых также есть приезжие из Кыргызстана, работают сейчас на строительстве еще одного объекта, возводимого групппой "Сибур". Это нефтехимический комбинат "Запсибнефтехим", который является крупнейшим проектом в данной отрасли в России начиная с 1991 года.