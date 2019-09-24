В Бишкеке отметили День государственного языка (фото)

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия закона о "Государственном языке Кыргызской Республике". В связи с этим в столичной школе №82 Ленинского района прошел вечер поэзии "Тил байлыгы поэзияда". Вместе со школьниками и учителями день государственного языка отметили народный поэт Карбалас Бакиров, молодые писатели и поэты Бердибек Жамгырчиев и Максат Жангазиев.

В национальном центре детей и юношества "Сейтек" Первомайского района для горожан, учителей и школьников состоялось представление "Эне-тилим кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан". С праздником горожан пришли поздравить председатель комиссии по государственному языку при Президенте КР Н.Ишекеев, первый заместитель акима А.Малдыбаев.

В Октябрьском районе прошел флешмоб, посвященный 30-летию со дня принятия закона о "Государственном языке Кыргызской Республике".

В библиотеке №26 Свердловского района учителя кыргызского языка и литературы вместе со своими учениками почитали книги и приняли участие в праздничном концерте "Тил-улуттун тамыры".

На футбольном поле парка "Аламедин" прошел концерт "Улут болсом, тилим менен улутмун" с участием учащихся и педколлективов школы №51 и сотрудниками компании "Аламедин базары".

Сотрудники МП "Тазалык" к празднованию подошли весьма оригинально – были организованы сценки с постановкой традиционных кыргызских обычаев и соревнования по национальным играм. А сотрудницы каждого района накрыли стол с национальными блюдами и угощениями.

В "Бишкекзеленхозе" были организованы конкурсы песен и танцев, работники со всех районов состязались в "макал айтышуу".

Сотрудники же КП "Бишкектеплоэнерго" устроили целый праздник-игру "Сармерден".

Мэрия города Бишкек поздравляет всех кыргызстанцев с Днем государственного языка!