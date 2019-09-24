Национальный банк выпустил новую коллекционную монету. Она посвящена ЕАЭС

С 24 сентября 2019 года Национальный банк Кыргызской Республики вводит в обращение серебряную коллекционную монету "5 лет Евразийскому экономическому союзу" серии "Исторические события".

Коллекционная монета "5 лет Евразийскому экономическому союзу" серии "Исторические события" посвящена 5-летию образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данная монета выпущена в рамках международной монетной программы центральных (национальных) банков государств-членов ЕАЭС.

Основным изображением лицевой стороны монеты является стилизованная цифра "5" с официальной эмблемой ЕАЭС и изображением флагов государств-членов ЕАЭС, выполненное цветной печатью. В левой части монеты изображены национальные орнаменты государств-членов ЕАЭС. По окружности монеты расположена надпись "Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз".

На оборотной стороне монеты изображены национальные орнаменты государств-членов ЕАЭС на фоне земного шара, символизирующего единение государств, и цифра "5". В центре монеты размещен герб Кыргызской Республики. В верхней части монеты расположена надпись "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы". В правой части монеты указана проба металла (Ag925°) и вес монеты (31,10g). В левой части монеты указаны номинал монеты (10) и графический знак сома, состоящий из заглавной буквы официальной денежной единицы Кыргызской Республики, и нижнего подчеркивания, означающего стабильность национальной валюты (С). В нижней части монеты указан год выпуска монеты (2019).

Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Национальный банк выпустил всего 1000 таких монет. Стоимость каждой составляет 3040 сомов.