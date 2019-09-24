Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко посетил ПУ "Джеруй"

Вчера, 21 сентября 2019 года, золоторудное месторождение Джеруй, разрабатываемое ОсОО "Альянс Алтын", посетили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко и торговый представитель Российской Федерации в Кыргызской Республике Валерий Латыпов.

В сопровождении генерального директора компании Михаила Шубина гости ознакомились с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики, хвостохранилища и других объектов Таласского золоторудного комбината. М. Шубин рассказал о ходе работ на производственном участке и подчеркнул, что уже в течение месяца на руднике начнутся открытые горные работы. В год планируется отрабатывать до 1,3 млн тонн руды.

Посол Н. Удовиченко высоко оценил уровень проводимых на месторождении работ, а также соблюдение компанией всех технологических и экологических норм, и выразил убеждение, что реализация проекта будет способствовать социально-экономическому развитию Кыргызстана.

Как отметил В. Латыпов, проект "Джеруй" играет важную роль в экономической интеграции по линии ЕАЭС: "Мы готовы оказать содействие предприятию в поиске надежных поставщиков материалов, технологий, машин и оборудования из России для обеспечения эффективной производственной деятельности", - заявил представитель.