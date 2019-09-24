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Имущество сбежавшего Аскарбека Шадиева возвращают родственникам?

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- Виктория Гунгер
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Дочь Аскарбека Шадиева – Саадат пытается снять арест с наложенного имущества. Недавно Бишкекский горсуд рассмотрел ее иск к Главному следственному управлению Госкомитета нацбезопасности и Генеральной прокуратуре. В вынесенном решении второй инстанции говорится:

"БГС по аппеляционному представлению Генпрокуратуры на решение Первомайского суда Бишкека от 19 июля 2019 года. Коллегия Горсуда отменила решение первой инстанции и прекратила производство по иску Шадиевой об освобождении имущества от ареста".

Интересно другое. Вторая инстанция ссылается на отмену решение Первомайского горсуда. Однако, несмотря на то, что дело давно рассмотрено, получить какую-либо информацию по этому делу попросту не возможно. На сайте судебной инстанции дело попросту не доступно. Попытки прояснить судьбу в канцелярии также не принесли результата. Там то ссылались на присутствие судьи на процессе, то и вовсе настойчиво отправляли на собственный недоступный сайт.

Складывается впечатление, что кому-то выгодно, чтобы подвижки в этом вопросе тщательно скрывались от прессы.

Примечательно и то, что бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер Аскарбек Шадиев проговорен к 10 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества 25 декабря прошлого года. Как сообщил ранее секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев, конфискованное имущество Шадиева - более чем в 1 млрд. 850 млн. сомов передано в доход государства.

Однако в августе генеральная прокуратура касательно имущества экс-депутата на официальный запрос VB.KG сообщила следующее:

"Исполнительное производство по исполнению приговора Первомайского суда города Бишкек от 25.12.2018 года в части конфискации имущества возложено на ПССИ Аламудунского района Чуйской области. И настоящий момент оно находится на стадии исполнения".

Согласно постановлению прокуратуры, Аскарбек Шадиев имел доли в 11 компаниях. Однако по данным Министерства юстиции, с 2018 году он вышел из состава учредителей ОсОО "Карвен Груп" (Строительство жилых и нежилых зданий), так как после перерегистрации компании 13.04.2018 года компании принадлежит семье Балян и Крыльцова. Также в числе соучредителей ОсОО "Карвен четыре сезона" числится и Саадат Шадиева. Именно она в настоящее время, а не два других учредителя, пытается вернуть арестованное имущество. И принял ли ее сторону суд, по-прежнему остается вопросом.


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URL: https://www.vb.kg/381762
Теги:
Аскарбек Шадиев, Великобритания, госимущество, коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, Генеральная прокуратура, ГКНБ
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Комментарии
Сукажан
24.09.2019, 11:10

Когда лидер страны говорит что всех воров, коррупционеров за решетку радуются две стороны, простой народ и верит что так и будеТ и радуется наши законники, начиная от белодомовских чиновников кураторов  следственных органов, верхушки ГП, ГКНБ, Финпол, финразведка иуж  особенно суды, которые понимают что все продается и покупается и можно это делать несколько раз и также как простой народ верят что все так и сбудется но каждый в свою сторону.Если у ведра нет дна то о какой воде в доме можно говорить

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Замир
24.09.2019, 11:23

Личный экономист и бухгалтер АША. Его обязательно поймают, и конфискуют его имущества в гос казну. Он должен понести ответственность

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