Имущество сбежавшего Аскарбека Шадиева возвращают родственникам?

Дочь Аскарбека Шадиева – Саадат пытается снять арест с наложенного имущества. Недавно Бишкекский горсуд рассмотрел ее иск к Главному следственному управлению Госкомитета нацбезопасности и Генеральной прокуратуре. В вынесенном решении второй инстанции говорится:

"БГС по аппеляционному представлению Генпрокуратуры на решение Первомайского суда Бишкека от 19 июля 2019 года. Коллегия Горсуда отменила решение первой инстанции и прекратила производство по иску Шадиевой об освобождении имущества от ареста".

Интересно другое. Вторая инстанция ссылается на отмену решение Первомайского горсуда. Однако, несмотря на то, что дело давно рассмотрено, получить какую-либо информацию по этому делу попросту не возможно. На сайте судебной инстанции дело попросту не доступно. Попытки прояснить судьбу в канцелярии также не принесли результата. Там то ссылались на присутствие судьи на процессе, то и вовсе настойчиво отправляли на собственный недоступный сайт.

Складывается впечатление, что кому-то выгодно, чтобы подвижки в этом вопросе тщательно скрывались от прессы.

Примечательно и то, что бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер Аскарбек Шадиев проговорен к 10 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества 25 декабря прошлого года. Как сообщил ранее секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев, конфискованное имущество Шадиева - более чем в 1 млрд. 850 млн. сомов передано в доход государства.

Однако в августе генеральная прокуратура касательно имущества экс-депутата на официальный запрос VB.KG сообщила следующее:

"Исполнительное производство по исполнению приговора Первомайского суда города Бишкек от 25.12.2018 года в части конфискации имущества возложено на ПССИ Аламудунского района Чуйской области. И настоящий момент оно находится на стадии исполнения".

Согласно постановлению прокуратуры, Аскарбек Шадиев имел доли в 11 компаниях. Однако по данным Министерства юстиции, с 2018 году он вышел из состава учредителей ОсОО "Карвен Груп" (Строительство жилых и нежилых зданий), так как после перерегистрации компании 13.04.2018 года компании принадлежит семье Балян и Крыльцова. Также в числе соучредителей ОсОО "Карвен четыре сезона" числится и Саадат Шадиева. Именно она в настоящее время, а не два других учредителя, пытается вернуть арестованное имущество. И принял ли ее сторону суд, по-прежнему остается вопросом.