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Кыргызстан будет представлен на "Этноподиуме на Байкале"

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- Евгений Денисенко
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Международный фестиваль "Этноподиум на Байкале" пройдет в Иркутске 27-29 сентября. Участие в нем примут мастера из различных регионов России, а также из Китая, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, других государств.

"Такой фестиваль организуется уже в одиннадцатый раз. Это значимое событие, всем известный праздник моды, дизайна и ремесел, единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства. Проводится для реализации инновационного потенциала дизайнеров одежды, мастеров и ремесленников; адаптации этнического костюма к современным условиям и продвижения в fashion industry, а также легкую промышленность", - отмечают в оргкомитете.

Как заявлено, "проект устанавливает и расширяет творческие связи, налаживает контакты между научным и производственным потенциалом Азии и Европы, а также создает интернациональную базу для формирования платформы в области индустрии моды и рекламы". "Этноподиум" стал "визитной карточкой" Иркутской области. И был отмечен на VII Байкальском экономическом форуме как один из лучших этнокультурных проектов. В числе его нынешних организаторов - Евразийская ассоциация этнодизайнеров, Сибирская Байкальская Ассоциация туризма.

Сообщается, что в числе гостей фестиваля будут Татьяна Воротникова и Жумагуль Сариева из Кыргызстана. Воротникова – художник-дизайнер, член Союзов дизайнеров России, Кыргызстана, Евразийской Ассоциации этнодизайнеров, руководитель арт-студии, тренер международного класса, заслуженный деятель культуры КР, участник многочисленных международных выставок и фестивалей, недель мод, обладательница диплома "Знак Качества UNESCO". Принимала участие и в прошлогоднем, юбилейном "Этноподиуме на Байкале", который собрал более 100 дизайнеров из Италии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, других стран. Она вошла в жюри конкурса молодых дизайнеров, организованного в рамках фестиваля. А ее коллекция демонстрировалась на фестивальном гала-показе мод. "Татьяна Вортникова, - писали про нее тогда, - возвела национальную кыргызскую одежду в ранг искусства. Стала первой адаптировать древние традиции кыргызского костюма к современной городской жизни. Экспериментатор, знаток кыргызских узоров и хранитель мастерства, она собрала самую большую и, пожалуй, единственную в своем роде коллекцию старинных кыргызских костюмов, а также бесценную коллекцию вышивки".

Про Жумагуль Сариеву в оргкомитете сообщают, что она - руководитель студии "ChapanSar", основатель бренда "Чапан", участник международных выставок и недель мод, обладательница Гран-при "Мода России"(2013), достойно представляет страну на подиумах Китая, Японии, Европы, России и других стран. "Жумагуль вдохнула в кыргызский чапан неповторимый современный стиль, и сейчас он, можно сказать, стал брендовой одеждой. Представляла коллекцию чапанов, выполненных в современном стиле на Неделе моды во французском Страсбурге (Strasbourg Fashion Week 2016). Все работы выполнены вручную".

В программе "Этноподиума-2019" - творческая лаборатория, мастер-классы от профессионалов, выставка-ярмарка работ. конкурс молодых дизайнеров, экскурсии на завод минералов и камней "Байкалкварцсамоцветы", по Кругобайкальской железной дороге. Завершится все традиционным гала-показом.


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