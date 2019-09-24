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Сариев: Мы должны уметь защищать бизнес, который входит в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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Сегодня, 24 сентября, в Бишкеке состоялся кыргызско-турецкий бизнес форум. Важность мероприятия подчеркнута присутствием не только действующих и бывших чиновников страны, но и самого президента Сооронбая Жээнбекова.

Глава государства, выступая перед турецкими бизнесменами, подробно рассказал о мерах по созданию благоприятных условий для инвесторов, касающихся упрощения регистрации, освобождения от налогов новых предприятий сроком на 3 года, сокращения необоснованных проверок бизнеса, снижения налоговых ставок и прочее.

Также президент рассказал о таких преимуществах инвестирования в Кыргызстан, как дешевая электроэнергия, членство в ЕАЭС – потенциальный рынок в 190 миллионов человек, обладание статусом ВСП +, создание института бизнес-омбудсмена.

В плане законодательства, действительно, в Кыргызстане создаются "идеальные" в сравнении с близлежащими странами условия для привлечения бизнеса, прокомментировал VB.KG выступление главы государства экс-премьер-министр Темир Сариев. Единственное, что осталось сделать – это уметь защищать и охранять инвестиции, которые заходят в Кыргызстан, отметил политик.

- В этом есть проблемы, не будем скрывать. Во-первых, не все законы работают, как написано и не все госорганы придерживаются декларируемых нами позиций – создавать благоприятные условия для привлечения бизнеса. Если инвестор приходит, заключает договор с госорганом, получает все разрешительные документы, то он должен свободно работать. А если появляются какие-то трудности, то государство ни в коем случае не должны оставлять его с ними один на один. К примеру, часто у инвесторов возникают проблемы с местным населением – их должен решать не сам бизнесмен, а закон, - высказался Сариев.

Кроме того, экс-премьер-министр напомнил, что ранее в Кыргызстане специально было создано Госагентство по привлечению инвестиций. Вот оно - должно работать.

- Госагентство создавалось как единой окно по работе с инвесторами. Инвестор вкладывает деньги, современные технологии, и мы не должны заставлять его ходить из кабинета в кабинет госорганов. Мы должны упрощать процедурные моменты, - заключил Темир Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/381775
Теги:
закон, инвестиции, президент, Турция, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев
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