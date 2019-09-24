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Дастанбек Джумабеков встретился с Даригой Назарбаевой. Фото

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- Оксана Гут
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В рамках четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков встретился с председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Джумабеков заявил, что рад встрече и возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам развития дружественных отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. Он также поздравил Назарбаеву с переизбранием на должность председателя Сената парламента Казахстана и проведением крупномасштабного мероприятия - четвёртого Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

- Участие в Совещании такого количества делегаций из парламентов стран Европы и Азии и международных организаций - означает не только признание заслуг и достижений Казахстана, но и проводимой миролюбивой внешней политики, - отметил торага.

Говоря об отношениях Кыргызстана и Казахстана, Джумабеков подчеркнул общность культуры, языка, традиций, духовных ценностей и родственные связи кыргызов и казахов, которые имеют многовековую историю.

Глава парламента отметил, что между нашими странами поддерживается политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях, которые способствуют содержательному наполнению нашего партнерства.

В свою очередь глава Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, тепло поприветствовав делегацию Жогорку Кенеша, заявила о нерушимости братских и дружеских уз между нашими странами. Назарбаева также заявила о необходимости развития межпарламентских отношений, что позволит решать многие вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества на межпарламентских площадках.

Для справки: В парламентскую делегацию входят такие депутаты, как Махабат Мавлянова, Урмат Самаев, Алмаз Жутанов, Нодирбек Каримов.


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URL: https://www.vb.kg/381779
Теги:
Казахстан, сотрудничество, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Дастанбек Джумабеков
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