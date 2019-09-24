Неизвестный мужчина показывал фокусы школьникам. ГУВД Бишкека разбирается

18 сентября в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы Б.О. о принятии мер в отношении неизвестного подозрительного лица, который на территории одной из городских школ собрал вокруг себя школьников и что-то им показывал. В связи с чем, гражданка Б.О. сразу вызвала сотрудников милиции по номеру 102.

- На место вызова незамедлительно приехал экипаж Мобильного батальона ППСМ ГУВД Бишкека, где был установлен и доставлен в УВД Ленинского района гражданин Т.Т. 1977 года рождения. В ходе предварительной проверки получены данные, что гражданин Т.Т. работает разнорабочим у одного частного предпринимателя на стройке недалеко от школы, во время перерыва он находился рядом и начал показывать различные фокусы школьникам, - отмечается в сообщении пресс-службы ГУВД Бишкека.

В целях обеспечения безопасности детей и граждан столицы сотрудниками ИДН УВД Ленинского района была проведена разъяснительно-профилактическая беседа с гражданином Т.Т. о недопущении впредь подобных действий вблизи и на территории городских школ.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 119 (Мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республики о проступках.

ГУВД Бишкека призывает граждан и гостей столицы не поддаваться различным провокациям и эмоциям по данному факту рассылаемых посредством ватсапа и через другие мессенджеры, а также в социальных сетях. В таких случаях необходимо ориентироваться на официальные сообщения правоохранительных органов.

В случае угрозы безопасности детей и граждан, незамедлительно нужно обращаться к ближайшему сотруднику милиции и звонить по номеру 102.

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