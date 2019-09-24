Борьба с контрабандой. На таможнях установят онлайн-наблюдение

За происходящем на таможенных постах Кыргызстана будут следить в онлайн режиме. Соответствующее оборудование уже функционирует. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС).

"Внедрение системы видеонаблюдения, которое будет способствовать улучшению эффективности работы сотрудников ГТС, а также снижению коррупционных рисков в системе таможенной службы планируется завершить до конца 2019 года", - говорится в сообщении ГТС.

В настоящее время, на 5 местах таможенного оформления камеры видеонаблюдения установлены владельцами складов временного хранения (МТО "Автомобильный", МТО "Бизнес-Транс-Сервис", МТО "Кант", МТО "Кыргызмебель", МТО "Бими Ош Сервис"), а также проводится работа по установлению камер видеонаблюдения в остальных местах таможенного оформления (МТО "Ак-Чий", МТО "Беловодское", МТО "КММ", МТО "Национальный выставочный центр").

В рамках Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу завершены работы по установлению 472 камер видеонаблюдения, (АПП "Иркештам" - 50 видеокамер, АПП "Кызыл-Кия" - 56 видеокамер, АПП "Торугарт" - 73 видеокамеры, АПП "Кызыл-Бель" - 50 видеокамер, АПП "Кайрагач" - 55 видеокамер, ЖДПП "Джалал-Абад" - 51 видеокамера, ЖДПП "Шамалдысай" - 39 видеокамер, ЖДПП "Кара-Суу" - 66 видеокамер, ЖДПП "Кызыл-Кия" - 32 видеокамеры).

Проводится работа по подключению всех камер видеонаблюдения к системе онлайн мониторинга в центральном аппарате ГТС.

На сегодняшний день обеспечено подключение системы видеонаблюдения на пунктах пропуска "Торугарт" и "Иркештам" к национальной системе мониторинга через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук".